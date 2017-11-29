TEMAYÜL OYUNU

Adalet ve Kalkınma Partisi’nde bir oyun oynanıyor, bunun da adı temayül.

Vatandaşa soruluyor, partililere soruluyor cevaplar alınıyor.

Ne cevap alınırsa alınsın, aklına değişimi koyanlar bu sonuçlara bakmayacaklar bildiklerini okuyacaklar.

Temayül, bir kafa karıştırmacadır.

Ne yani merkez bir başkanı görevden almayı kafaya koyacak ancak vatandaş tutuyor diye görevinde mi bırakacak?

Hiç sanmıyorum. Sanmak bir yana böyle parti yönetileceğine ihtimal vermiyorum.

Temayül sonucu Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yaptıklarından veya yapamadıklarından, yapmak istediği için yıktıktan sonra yargının kendisine dur demesinin ardından önümüzdeki seçimlerde 2Metal Yorgunluğu” nedeniyle görevden alınacağı veya aday gösterilmeyeceğine inanıyor musunuz?

Bu kadar zamandır görevdesin yeter artık denilecek ve aday gösterilecek.

Bu yolla da Yılmaz yargıdan kurtarılmış olacak.

Sadece Yılmaz mı?

Elbette değil. İlçe belediye başkanlarında da bu korkunun olmadığını kim söyleyebilir ki?

Aday gösterilmemek sanırım Samsun için en batıdan başlayacak.

Bu yazdıklarım sadece Adalet ve Kalkınma Partisi içindir.

Diğer partiler için bekleyin!!!!

SAMSUNSPOR VE TRİBÜNLER

Samsunspor’un tribünlerdeki destekçileri her geçen gün azalıyor. Kendi sahasında son oynadığı karşılaşmada kaç izleyici vardı?

Gelenler de, TV’den izleyenler de görmüştür.

Samsunspor, eski yıllarda yani şampiyonluğa oynadığı sezonlarda tribünlerde oturacak yer kalmıyordu.

Yani tribünlerdeki izleyici sayısının azalması takımın fikstürdeki yeri, oynadığı oyunun göze hitap edememesi, bir türlü taraftarını coşturacak sonuçlar alamamasından kaynaklanıyor.

Peki, sonuç almakta zorlanan, galibiyete hasret kalan bu takımı kim kurdu?

Tribünleri doldurmayan taraftarlar mı?

Hayır.

Üç sezondur bu takımı yaptıkları bilinçsiz transferlerle sonuçlardan uzaklaştıran ve verilen paraların karşılığını göremeyen yönetimlerdir.

İşte bu nedenle tribünleri doldurmayan taraftarları kimse eleştirmesin.

Taraftar tribünleri sadece sevgi nedeniyle doldurmaz, takımının iyi olması ve aldığı

sonuçlara göre de doldurur.

Samsunspor’u birileri gelsin de siyasete bağımlı olmaktan çıkarsın.

Bunun için üyeleri dışlamak değil, yeni üyeler kaydederek yapabilirsiniz.

MEİLLERE BAKMAK

İletişim çağındayız ya. Neredeyse herkesin onlarca elektronik posta adresi var.

Mesele adres almak değil, bu adreslere gelen iletileri zamanında okuyabilmektir sanırım.

Gelen iletilerin zamanında okunmaması vahim sonuçlara yol açabilir.

Örnek mi?

Buyurun o zaman…

Aslan senelik izne gidecekmiş, izine gitmeden önce 'hareketlidir, ormanı dolaşıp gelince bana rapor verir' diye düşünüp vekâletini tavşana bırakmış.

Bunu tüm hayvanlara e-mail atıp bildirmiş.

'Tavşan vekilimdir, ona saygısızlık ederseniz geldiğimde hesabını sorarım' diye yazmış.

Tavşan ertesi günü çalımla ormanda dolaşmaya başlamış. Bakmış kurt dereden su içiyor.

Yanına yaklaşıp bir parmak atmış. Kurt öfkeyle geriye dönmüş, bakmış ki tavşan, mail aklına gelince lahavle çekip yürümüş. Biraz daha gitmiş, bakmış fil ağaçtan meyve koparıp yiyor.

Ona da yaklaşıp bir parmak atmış. Fil ezmek üzere dönmüş bakmış ki tavşan, mail'i de düşünüp vazgeçmiş.

Biraz daha gitmiş bakmış ayı kovandan bal yiyor. Gidip bir parmak atmış.

Ayı bir hışımla dönüp tavşanı yakalamış, bir güzel dövmüş sonra da becerip bırakmış.

Tavşan poposunu tutarak yürürken bir yandan söyleniyormuş:

"Ayı oğlu ayı yine maillerine bakmamış.”

Sonuç: Aman ha başınıza bir iş gelmemesi için size atılan postaları iyice okuyun.

Okumazsanız!!!!