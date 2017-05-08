TERME DEĞİŞTİKÇE OYLARINI ARTIRIYOR

Terme'de değişim ve dönüşümü gözle görülür şekilde değiştiren Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Endişe şimdi beklentiye dönüştü. AK Partili belediyelerin başarısı, sandıkta AK Parti'ye oy olarak dönüyor. Terme bunun örneği" dedi

Yeni dönem için milletin referandumda üzerine düşen görevi yaptığını da belirten Samsun'un Terme İlçesi Belediye Başkanı AK Partili Şenol Kul, Referandum'da sandıktan evet çıkmasının Türkiye’nin gelişmesinde önemli rol oynayacağını ifade etti. Referandum'da Evet oylarının yüzde 73.3 oranına çıkmasıyla Terme'nin Türkiye için önemli bir görev yaptığını da kaydeden Başkan Kul, "AK Parti’nin oyları Terme'de sürekli artıyor. Çünkü Termeli değişimi görüyor. Hizmetleri yaşıyor" dedi.

TERMELİ ARTIK GELECEĞE GÜVENLİ BAKIYOR

Başkan Şenol Kul, Türkiye gibi Terme'de de değişimin ve dönüşümün başladığını ifade ederek, "Terme'de hizmete alt yapı yatırımlarıyla başladığımız için başlangıçta oluşan endişe, hizmetlerimizin ortaya çıkmasıyla şimdi beklentiye dönüştü. Terme halkının geleceğine güveni artıyor" diye konuştu. Terme'de beklentilerin de artığını ifade eden Kul, "Oyun parkları özellikle hanımların çok hoşuna gitti. Yollarımız, alt yapımız Terme'ye yakışır hale geldi. Şimdi halkımız, değişimi izliyor, desteğini de veriyor. Bunu 16 Nisan'da gördük" ifadelerini kullandı.

DÖNÜŞÜM VE DEĞİŞİM BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye yeniden üye olmasının da Türkiye'deki değişim ve dönüşümü yeniden başlatacağını, dönüşüm ve değişimin de ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve O'na bağlı bir ekip tarafından gerçekleştirileceğini söyleyen AK Partili Kul, "AK Parti'de artık daha hızlı kararlar alınacak. Cumhurbaşkanımızın çalışması çok farklı. 2002 ruhuna dönüş olacak. Biz de bundan memnunuz" dedi.

15 TEMMUZ GİBİ BİR SÜREÇ ATLATTIK

"15 Temmuz'da Türkiye'de zayıf bir hükümet ve Cumhurbaşkanımız gibi dik duruş sergileyen bir lider olmasaydı, Türkiye zor günlere gebe olurdu" diyen Şenol Kul, "Türkiye’nin artık önü açıldı. Anayasa değişikliğiyle birlikte bu değişim ülkemizin lider olma pozisyonunu daha da güçlendirecek. Tüm bölgede Türkiye'nin güçlü olmasına ihtiyaç var. İstikrar çok önemli" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de içeren Anayasa Değişikliği Halk Oylaması'nın sonuçlarını hem ülke hem de Terme için değerlendiren Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Hedef Halk Gazetesi ekibine gündeme ilişkin konularda da görüşlerini dile getirdi.

Seçmene 'istikrarı' anlattım... Başkan Şenol Kul, Hedef Halk Gazetesi Ekibi'ne referandum çalışmalarını anlattı. Genel Yayın Yönetmeni Aziz Yener Cabbar, Yazı İşleri Müdürü Ragıp Göker ve Halkla İlişkiler ve Reklam Müdürü Feride İçkilli'yi misafir eden Başkan Kul, "Çok çalıştık, halkı ikna ettik. Ama öncesinde hizmetlerimizle de istikrarlı yönetimi gösterdik. Ve tüm sandıkları tek tek inceledim" dedi.

HHALK: Millet Anayasa Değişikliği'ne yüzde 51.4’le ‘evet’ dedi. Öncelikle Türkiye açısından, sonra bölgeniz olarak referandum sonuçlarını nasıl yorumluyorsunuz?

KUL: AK Parti iktidarıyla Türkiye'nin en önemli kazanımı ekonomik ve siyasal istikrar oldu. 16 Nisan'daki Halk Oylamasında Anayasa Değişikliği'nin kabul edilmesiyle şu an Türkiye'de istikrar sürüyor. Anayasa değişikliği, Türkiye'nin önünü açtı. Bu sonuç aslında sadece günümüzü ilgilendirmiyor. 16 Nisan’daki sonuç aslında Türkiye’nin geleceğine dönük atılmış bir adım oldu.

HHALK: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’ye yeniden üyeliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

KUL: Cumhurbaşkanımız partimizin kurucusu ve lideridir. Seçildikten sonra ayrılmak zorunda kalınca, her şey yolunda gibi görülse de partimizde eksikliği hissedilmişti. AK Parti’nin siyasette oluşturduğu alan o kadar geniş ama 15 yıl sonra dönüşünün ihtiyacı oluştu. AK Parti ile Türkiye’nin değişim ve dönüşüm sürecinin aynı döneme gelmesi önemli bir tesadüf. Cumhurbaşkanımızın Türkiye’de yaptıkları önemli ama AK Parti’yi dönüştürmek de önemli. Başarı sağlanması için bürokrasinin uyumu ön plana çıkıyor.

AK PARTİ’NİN KADERİ TÜRKİYE İLE AYNI

AK Parti’nin kaderi aslında Türkiye’nin kaderiyle aynıdır. Türkiye’de dönüşüm olması nasıl bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmışsa, AK Parti’nin dönüşümü de önemlidir. Dönüşüm başarılı olursa halkımızdan çok daha yüksek destek bulacaktır. Cumhurbaşkanımızı seven de sevmeyen de takdir ediyor. Çünkü kararlılığı ve lider duruşu tartışılmıyor. Referandumda bile 'Erdoğan’dan sonrası ne olacak?' diye konuşuldu.

İSTİKRARIN SÜRMESİ ÖNEMLİ

Referandum’un hemen arkasından Rusya ile Astana’da çıkan mutabakat çok konuşulacak. Cumhurbaşkanımızın dik duruşu karşısında herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesini sağlıyor. Referandum sonrası şimdi herkes düşünecek. Şu an Türkiye’de istikrarın sürmesi önemlidir. 15 Temmuz’da Türkiye’de zayıf bir hükümet ve Cumhurbaşkanımız gibi dik duruş sergileyen bir lider olmasaydı, Türkiye yıkılırdı. 15 Temmuz’da Türkiye’nin ne kadar güçlü olduğu ortaya çıktı. Böyle büyük bir travmanın yaşadığı günlerin hemen ertesinde Fırat Kalkanı gibi bir harekatı Türkiye’den başka bir ülke yapamazdı. Mesela Türkiye ‘ben Suriye’de çıkarlarımı düşüneceğim’ diyor. Bu bakımdan Rusya ile yapılan son anlaşma çok önemli.

HHALK: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye dönüşü sizi etkiler mi?

KUL: Cumhurbaşkanımız başarılı bir belediye başkanıydı. Partiye dönüşü elbette bizi de etkileyecektir ama bu etkileme olumlu yönde olacaktır. Referandumda Anayasa değişikliği ile başlayan sürecin başarısı uyum yasalarına bağlı gibi görünüyor. AK Parti ve Cumhurbaşkanımızın seçimlere kadar geçecek 2 yıllık süreyi en iyi şekilde değerlendirecektir.

MİLLETVEKİLLERİ DAHA BAŞARILI OLACAK

Dar ya da daraltılmış bölge diye bilinen seçim sistemi gelirse, milletvekillerinin görevi ve sorumluluğu artacak. Çünkü milletvekili doğrudan halka sorumlu olacağı için ona göre performans göstermek zorunda kalacak. Milletvekillerinin görevi ve sorumluğu da artmış olacak. Millet de kime oy vereceğini bilecek. Bakanlar milletvekili olmayacağı için milletvekili sadece yasama görevi yapacak.

2002 RUHUNA DÖNÜLECEK

Cumhurbaşkanımızın partimize yeniden dönüşüyle, AK Parti'deki 3. değişim ve dönüşüm dönemi başlayacak. Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve vizyonu kabul edildiği için liderliği de tartışılmıyor. 2002 ruhuna dönüş elbette olacak. Bununla birlikte değişim de gerçekleşecek.

HHALK: Değişim sırasında endişe yaşayanlar olur mu?

KUL: Bir endişe yaşamaya gerek yok. Cumhurbaşkanımızın vizyonuna uymayanlar elbette endişe yaşayabilir. Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında ‘biz tekkeye mürit aramıyoruz’ demişti. Cumhurbaşkanımız, dini inançlarına göre değil, liyakate önem vererek ve ona göre görevlendirmeler yapacağını söylüyor. Liyakatte sadakat kadar önemlidir ama liyakat olmazsa sadakatin de önemi olmayacağını belirtiyor yani. Bu partiye kim fazla katkı verirse, görevlendirme de ona göre olur. AK Parti’deki değişime katkı verecek olanlar aynı zamanda Türkiye’nin gelişmesine katkı vermiş olacaktır. Türkiye’deki değişim ve dönüşümü ancak Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lider ve ona bağlı bir ekip gerçekleştirir. Cumhurbaşkanımızın ‘biz tekkeye mürit aramıyoruz’ sözü herkese umut veriyor.

HAYIR ÇIKSA SORUN ÇIKARDI

Türkiye'de AK Parti’nin boşluğunu doldurmak zor. Öyle bir boşluğu dolduracak parti yok. Referandumda hayır çıksa, bunun psikolojik sorunları olurdu. Erken seçim falan konuşulmaya başlar, bu da istikrarımızı bozardı. Dış güçler de bayram ederdi. Türkiye'de zayıf bir yönetim ortaya çıkarsa dış güçler hemen harekete geçecektir. Egemen devletler, BM’de kurdukları gücü paylaşmak istemiyor. Bu coğrafyada kendilerine sorun çıkarmayacak halim-selim müttefik olsun istiyorlar. Oysa Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye’de geleceğini kendisi belirlemek istediğinde Avrupa’da bir şeyler oluyor. Batmamızı istemeseler de güçlenmemizi de istemiyorlar. ABD’nin eski bir büyükelçisi ’Recep Tayyip Erdoğan duymak istediklerimiz söylemiyor’ diyerek ağzından baklayı çıkarmıştı.

Yüzde 73.3 evet tesadüf değil... Terme Belediye Başkanı AK Partili Şenol Kul, ilçedeki değişim ve gelişmenin Terme halkının oylarına yansıdığını söyleyerek, "Oylarımız her seçimde kademeli olarak artış gösterdi. Yüzde 73.3'lük 'evet oyu' asla tesadüf değil" dedi.

TERME GÖREVİNİ YAPTI

Yeni dönem için Türk Milleti görevini nasıl görevini yapmışsa, Terme de görevini yaptı. 2009 seçimlerinde AK Parti Terme'den yüzde 31.8 oy almış. 2014’de ben seçilirken oy oranımız 49.8’e yükselmiş. 2015’deki 7 Haziran'daki oy oranımız yüzde 63 olurken, 1 Kasım'da oyumuzu yüzde 72’ye yükseltmişiz. Referandumdaki evet oyları da sandıktan yüzde 73,3’le geçmiş oldu. Oyumuzu düzenli şekilde arttırıyoruz.

TERME'DE DEĞİŞİM BAŞLADI

Terme'de AK Parti'ye ilgi artarken, AK Partili Belediye Başkanı olarak görev yaptığım ilçemde halkın Terme’nin geleceğine dair algısı da olumlu yönde değişti. Terme’de seçilirken söz verdiğimiz gibi değişimi başlattık. Terme halkı bunu görüyor. Bizden önce de AK Partili bir belediyeydi ama değişimi yine AK Partili bir ekibin yapması halkın AK Parti'ye ilgisini arttırdı. Halkımız, 'AK Partili başkan geldi, kendi partilisi de olsa temizlik yaptı' diyor. Terme halkı, ülkemizdeki AK Partili belediyelerin yaptıklarını biliyor, bizim de ilçemizde hizmeti ön plana çıkarmama anlayışımızı görüyor ve takdir ediyor.

TERME'NİN GELECEĞİNE GÜVEN ARTIYOR

İnsanlar gerçeği gördüğünde aslında parti ayrımı yapmıyor. Terme halkı, ilçenin geleceğine dair güven duymaya başladı. Bize de Terme'nin geleceğine de güven artıyor. Başlangıçta oluşan endişe, günümüzde artık beklentiye dönüştü. Hizmet yapılırken aksaklıkların olması da doğal. Mesela biz sadece yol yapmıyoruz. Bir yol inşaatına başladığımızda, doğalgaz, elektrik ve su ile kanalizasyon hizmetlerini de aynı anda yapıyoruz. Altyapı hizmeti zaman alan yatırımlardır. Bunlar yapılırken gecikmelerin olması doğaldır. Ama sonuçta iş tamamlandığında başlangıçta bizi eleştirenler şimdi övmeye başlıyor.

HHALK: Referandum çalışmasında en beğendiğiniz yöntem hangisi oldu?

KUL: Yaptığımız hizmetlerle yetinmeyerek vatandaşla kucaklaştık. Zamanında bana muhalefet edenler bile şimdi beni takdir ediyor. Alt yapı hizmetleri sırasında dik durduk. Bu altyapı hizmetleri Terme’yi doğalgazla buluşturdu. Bakan veya milletvekilleri olmadığı zamanlarda konuşmacı bendim. 18 maddeyi anlatırken çok güzel örnekler verdim. Başkanlık Sistemi ile ilgili algı aslında suni bir algı olduğu söylerken şu örneği verdim.1962 yılına kadar belediyelerin parlamenter sistemle yönetildiğini ama şimdi Başkanlık Sistemi gibi bir yönetimle daha iyi kararlar alındığını söyleyince algı değişti. Belediyede Başkan var. Encümeni hükümet gibi düşünün encümeni Başkan atıyor. Meclis de kararlar alıyor ve gerektiğinde başkanı denetliyor. Halk oylamasında kabul edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi de tıpkı şimdiki belediyelerdeki sistem gibi. Çalışma sırasında daha çok kararsızları hedef aldık.

HHALK: Yüzde 73,3 'evet' oyu beklediğiniz bir sonuç muydu?

KUL: Doğrusunu söylemek gerekirse beklentim yüzde 70 dolaylarında oy almaktı. Sandıktan yüzde 73.3 çıkınca bu durum çok hoşuma gitti. Ben her işimde stratejik davranırım. Sınavlarda mesela bana 70 yetiyorsa 100 almak için uğraşmam. Yüzde 73.3'le çok mutlu olduk ama mesela 'evet oyları' yüzde 60'ın altında kalsaydı üzülürdüm. Bu durum moralimi bozardı.

KADIN KOLLARI ÖZVERİLİ ÇALIŞTI

Avrupa'daki olaylar olmasa ‘hayır’ vereceğini söyleyenler vardı. Avrupa’daki olaylar evet oylarına yaradı. Bizdeki en önemli çalışmayı kadın kolları yaptı. Her yerde onlar vardı. Her eve girdiler. Teşkilat olarak SKM ile koordineli çalıştık. Şikayetleri bana anında bildirdiler, biz de meseleleri anında çözdük. Gençlik Kolları da önemli görev yaptı. Başbakanımızın gençlere yazdığı mektupları elden teslim ettiler. Hafta sonları meydanda kurdukları 'Genç Kürsü' ile Anayasa Değişikliği'nin neden olması gerektiğini çok iyi anlattılar.

BELDELERE DE HİZMET GETİRDİK

Büyükşehir Yasası'ndan önce Terme’de 9 belde de belediye vardı. Bu nedenle belediyecilik hizmeti Terme'de çok iyi bilinir. Beldelerin toplam nüfusu şehir merkezinin nüfusuna da yakındır. Hizmet ederken, şehir merkezine yaptığımız yatırım kadar beldelere de yatırım yaptık. Bu da oylarımız yansıdı. Evet oyları şehir merkezinde ortalama yüzde 71 olurken, köylerde yüzde 75 oldu. En yüksek evet oyu yüzde 93’le Kazım Karabekir Köyü'nden geldi. En az evet ise yüzde 6 ile Sivaslılar Köyü'nden geldi. Karacalı yüzde 53'le evet derken, beldelerden Emiryusuf 58, Ambartepe 53, Sakarlı 50.7 'evet' dedi.

HHALK: Seçim vaatlerinizin yüzde kaçı gerçekleşti?

KUL: Vaatlerimizin yüzde 60’ını gerçekleştirdik. Terme’de altyapı eksikti. Hizmet etmeye altyapı ile başladık. Altyapı için 6 milyar liralık üç ihale açtık. Rakam büyük ama eksik çok. Adaylığım sürecinde halkımıza 'Terme 4 yıl sonra aynı kalırsa, karşınıza çıkmayacağım' dedim. Terme değişiyor. Birçok ara yola parke taş döşüyoruz. Terme'de belediyeden beklenti arttı. Beklentiyle birlikte sorumluluğumuz da arttı. Terme'de şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı imar uygulaması bekleniyor. En çok yatırımı yollara yapıyoruz. DSİ, 218 milyon liralık yatırım yapacak. Ayrıca Acil Eylem Planı çerçevesinde Terme Çayı çevresinde de 272 milyon liralık yatırım yapılacak.

10 YIL SONRA FARKLI TERME OLACAK

Terme'nin önümüzdeki 50 yılını planlayacağımızı söylemiş ve bunu vaat etmiştik. Belediyemizin ve kamunun yatırımları tamamlandığında Terme 10 yıl sonra farklı bir şehir olacak. Mavi Bayrak alan Miliç Plajı bölgenin en güzel ve prestijli plajı oldu. Hastane tamamlandı. 7 okul yapıldı. 5 Halı Saha yaptık. Derin deniz deşarjı tamamlandı. Sakarlı kanalizasyonu da tamamladık. Önümüzdeki süreçte Terme'ye yarı olimpik yüzme havuzu kazandıracağız. 300 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu da yatırım programı arasında. Trafo merkezine 11 milyon liralık yatırım yapacağız. Terme'nin bizim dönemimizde Temizlik İşleri ve Fen İşleri'nin olmak üzere ilk defa 2 şantiyesi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ülke için şanstır... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye için bir şans olduğunu ifade eden Başkan Kul, "15 Temmuz'da Türkiye'de zayıf bir hükümet ve Cumhurbaşkanımız gibi dik duruş sergileyen bir lider olmasaydı, Türkiye zor günlere gebe olurdu. Türkiye'nin artık önü açıldı" dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Samsunspor'a maddi destek sağlanması amacıyla başlatılan "Bu Aşkın Kahramanı Sensin" Forma Kampanyası'na 555 forma satın alarak, destek oldu. "Şehrimizin markası ve gururu Samsunspor'a destek olmak görevimiz" diyen Başkan Kul, "Termeli öğrencilerimize Kırmızı-Beyazlı formaları giydirerek, sahamızdaki Samsunspor maçlarına gönderiyoruz" diye konuştu.