TERS KÖŞE OLMAYA HAZIRIZ…

Sabırsızlıkla beklediğimiz günlerin ‘kapısına’ dayandık. Eşiği aşmaya sadece yasağın kaldırılması kaldı. Sonrası ver elini transfer… Gelsin bir bir istediğimiz oyuncular…

Keşke yazmak kadar kolay olsaydı bu işler. Tek satırda istediğimiz oyuncuları alır, takımı kampa eksiksiz yollardık…

Önce TFF nezdinde altı milyona dayanmış borç ödenecek veya yapılandırılacak, sonra transfer edilecek oyuncuların ödemeleri halledilecek. Mevcut kadronun elde tutulması için yapılması gereken ödemeleri de unutmamak lazım tabii…

Zor iş ama çözümü tek...

Samsunspor’un transfer tahtası ya açılacak, ya açılacak…

Problemin başka bir çözümü, Samsunspor’un başka şansı yok...

O yüzden transfer tahtasının açılmama ihtimalini elemek durumundayız…

Aksi halde ligden düşmek kaçınılmaz.

Hem de paraşütsüz…

‘Samsunspor düşse de aldığım yere çıkartmadan bırakmam’ diyenleri de gördük ancak mevcut yönetimin böyle bir ‘kara leke’ ile anılmak istediğini sanmıyorum.

Gazete sayfaları transfer edilecek oyuncu isimlerinden geçilmiyor. Buna reyting merakı da diyebilirsiniz, bilgi kirliliği de, menajerlerin ‘ayak oyunları’ da…

Dal kuş dolu ama elde bir şey yok. İmzalar atılana kadar da bu böyle devam edecek.

Samsunspor’un ikinci yarıya iyi bir kadroyla başlayacağı umudunu taşıyorum.

Lakin transfer konusunda Erkut Tutu’nun çok titiz olduğu hepimizin malumu... Transferlerle bizzat kendisi ilgilenir ve oldukça seçici davranır.

Osman Özköylü konusunda nasıl da ters köşe olmuştuk, en azından benim için durum bu, transfer edilecek oyuncular konusunda da tahmin etmediğimiz isimler kadroya katılırsa hiç şaşırmam…