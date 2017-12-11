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Ters Yönden Gelen Cip Motosikletliye Çarpıp Kaçtı

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Ters Yönden Gelen Cip Motosikletliye Çarpıp Kaçtı
İzmir'de dün gece saatlerinde ters yönden işlek bir caddeye giren cip sürücüsü, motosikletli bir sürücüye çarparak kaçtı.

İzmir'de dün gece saatlerinde ters yönden işlek bir caddeye giren cip sürücüsü, motosikletli bir sürücüye çarparak kaçtı. Lüks cipin ters yönden geldiğini ve arkadaşına çarptığını fark eden motosiklet sürücüsü, kask kamerasına yansıyan bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in en işlek caddelerinden olan Altınyol'da arkadaşları ile seyreden Yunus Emre K., Alsancak ayrımı yan yolda ters yönden gelen beyaz renkli lüks bir cipin çarpması sonucu yaralandı. Trafik canavarı, yerde yaralı yatan Yunus Emre K.'yı umursamadan kaçarken, talihsiz motosiklet sürücüsünün önden giden arkadaşı olayı fark ederek geri döndü. Geri döndüğü esnada 35 DA 1109 plakalı cipin ters yönden geldiğini ve arkadaşına çarptığını fark eden motosiklet sürücüsü, kask kamerasına yansıyan bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yunus Emre K., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, genç sürücünün çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde plakasını da düşüren sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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