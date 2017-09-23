Teski, Hayrabolu Kaymakamını Ağırladı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, Hayrabolu Kaymakamı Sayın İsmail Bayata'yı makamında ağırladı.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, Hayrabolu Kaymakamı Sayın İsmail Bayata'yı makamında ağırladı.

Ziyaret sırasında TESKİ'nin il genelinde sürdürdüğü altyapı yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Göreve yeni atanan Kaymakam Bayata, TESKİ'nin kurulduğu günden itibaren Hayrabolu'ya yaptığı altyapı yatırımlarının oldukça dikkat çekici olduğunu belirtti.

Genel Müdür Şefak Başa da Kaymakam Bayata'ya yaptığı ziyaret için teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.