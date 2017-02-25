TFF 1. Lig'in 22. haftasında Manisaspor'u konuk eden Göztepe, rakibini 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
16. dakikada Bahattin Köse'nin şutunda top kaleci Günay'da kaldı.
21. dakikada Halil'in kullandığı kornerde top rakip kaleci İsmail'de kaldı.
35. dakikada Hakan'ın şutunda top kaleci İsmail'den döndü ardından Halil'in şutunda savunma topun kaleye gitmesini önledi.
45. dakikada Murat Akın'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta gitti.
52. dakikada Tayfur'un sağ kanattan yaptığı ortada top kaleci İsmail'de kaldı.
60. dakikada Halil'in ortasında Adis topla buluştu, Adis'in vuruşunda top kaleci İsmail'de kaldı.
61. dakikada Adis'in kullandığı serbest vuruşta İsmail topu çift yumrukla uzaklaştırdı.
70. dakikada Umut'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta gitti.
77. dakikada Tayfur'un asistinde topla buluşan Adis meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Bornova
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx
Göztepe: Günay xxx, Leo xx, Fuchs xx, Canberk xx, Gençer xx, Hakan xxx, Gosso xx (Umut dk. 58 xx), Murat xx, Halil xx (Lokman dk. 90 ?), Tayfur xxx, Adis Jahovic xxx (Segbefia dk. 88 ?)
Yedekler: Göktuğ, Emre Can, Tanju, Emre Aygün
Teknik Direktör: Okan Buruk
Manisaspor: İsmail xx, Fahri xx, Erman x, Ümit Yasin xx, Ufuk xx, Emre x (Bakaki dk. 59 xx), Umut xx (Perovic dk. 82 x), Metin xx, İsmail x, Hakan x (Savaş dk. 78 x), Bahattin xx
Yedekler: Emrah, Berk, Mikic, Sebaihi
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Gol: Adis Jahovic (dk. 77) (Göztepe)
Sarı kartlar: Ümit Yasin Arslan, Bakaki (Manisaspor), Tayfur Bingöl, Halil Akbunar, Canberk Dilaver (Göztepe)
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