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TFF 1. Lig'in 21. haftasında Büyükşehir Gaziantepspor, sahasında ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Büyükşehir Gaziantepspor, sahasında ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar

5. dakikada Erhan'ın sağ kanattan ceza sahası içerisindeki ortasında Uche yarım vole şeklinde vurdu. Meşin yuvarlağı kaleci Ertaç son anda kornere çeldi.

12. dakikada defanstan atılan uzun topta Ayite sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Stackhowiak son anda kurtardı.

43. dakikada konuk ekibin sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen İrfan ceza sahası içerisinde yaptığı ortada Ayite kafayı vurdu, kaleci Stackhowiak iki hamlede topu kontrol etti.

56. dakikada defanstan seken topta ev sahibi ekipte Özgür gelişine sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Ertaç son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

66. dakikada sağ kanattan Dialiba'nın ortasında Pererira'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

90. dakikada ev sahibinden Ramazan orta sahadan aldığı pasta ceza sahasına içinde Uche'ye pasını aktardı. Bu oyuncunun pasında yine Ramazan topla buluşur buluşumaz vuruşunu yaptı meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

90+2. dakika sağ kanattan yapılan ortada Eren iki oyuncunun üzerinden yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

Stat: Gaziantep Arena

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Serkan Gençerler xx, Aleks Taşcıoğlu xx

Büyükşehir Gaziantepspor: Stackhowiak xx, Erhan xx, Akakpo xx, Ahmet xx, Özgür xx, Mehmet Erdem Uğurlu xx, Wadji xx (Ramazan dk. 78 x), Murat xx (Tevfik dk. 70 x), Gökhan Alsan xx, Uche Kalu x, Keita xx (Cumali dk. 23 x)

Yedekler: Necati, Muhammed, Uğur, Rıza

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Caner xx, Yiğit xx, Godson xx, Rahman xx, İrfan xx (Murat Yıldırım dk. 56 x), Pereira xx, Dialiba xx (Augustin dk. 85 ?), Sedat xx, Sezer xx, Ayite xx (Eren dk. 73 xx)

Yedekler: Hakan, Ahmet, Buğra, Osman

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Ramazan (dk. 90) (Büyükşehir Gaziantepspor), Pererira (dk. 66), Eren (dk. 90+2) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı Kartlar: Keita, Ahmet (Büyükşehir Gaziantepspor), Caner (Evkur Yeni Malatyapsor)

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