Tff 3. Lig: Çorum Belediyespor: 1 - Utaş Uşakspor: 1

TFF 3. Lig'de mücadele eden Çorum Belediyespor sahasında karşılaştığı UTAŞ Uşakspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu
Hakemler: Ali Karatutlu xx, Onur İçyer xx, Adem Şahan xx
Çorum Belediyespor: Sercan xx, İzzet xx, Yakup xx, Abdullah xx, Akın xx, Özgür xx (Mert dk. 67 x), Emre xx, Salim xx, Tevfik x (Yasin dk. 54 x), Doğan Can xx (Enes dk. 79 x), Abuzer
UTAŞ Uşakspor: Ersin xx, Ahmet xx, Kerem xx, Nurettin xx, Halil xx, Selçuk xx (Doğan dk. 76 x), Şahin xx (Yavuz dk. 86 ?), Ekrem xx (Murat dk. 90+2 ?), Şemsettin xxx, Levent xx, Fatih xx
Goller: Şemsettin (dk. 79) (Utaş Uşakspor), Mert Sarı (dk. 81) (Çorum Belediyespor)
Sarı Kartlar: Abdullah (Çorum Belediysepor), Şemsettin ve Halil İbrahim (Utaş Uşakspor)
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