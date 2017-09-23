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Tff 3. Lig: Muğlaspor: 0-diyarbekirspor A.ş.: 0

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Tff 3. Lig: Muğlaspor: 0-diyarbekirspor A.ş.: 0
Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grup karşılaşmasında Muğlaspor, kendi evinde ağırladığı lider Diyarbekirspor ile golsüz berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grup karşılaşmasında Muğlaspor, kendi evinde ağırladığı lider Diyarbekirspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

17. dakikada konuk ekip Diyarbekirspor Umut'un uzaktan şutunda top auta çıktı.

43. dakikada Muğlaspor atağında ceza alanı içinde Ender'in pasında topla buluşan Ceyhun'un aşırtma vuruşu auta çıktı.

66. dakikada Emre Gemici, Ramazan'ın pasında kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşu çizgi üzerinden Abdullah çıkardı.

90. dakikada konuk ekip mutlak golden oldu. Bu dakikada Mehmet'in sağ kanattan yaptığı ortayı Mustafa'nın köşeye giden kafa şutunu kaleci Barış son anda önledi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Sercan Yılmaz xx, Sedat Etik xx, Vedat Demir xx

Muğlaspor: Barış Başkan xxx, Polat Ertek xx, Alican Özaltun xx, Nizamettin Emirhan Kılıç xx, Emre Gemici xx (Dak 78 Berkay Yüksel x), Berkay Günay xx, Osman Bodur xxx, Ramazan Özkabak xx (Dak. 89 Enes Erdal İç), Ender Acar xx, Ceyhun Elmas xx (Dak. 55 Haluk Ulaşoğlu x), Erhan Gözetlik xx

Diyarbekirspor: Gökhan Yenigün xx, Emre Tosun xxx, Ercüment Balıkçı xx, Umut Dilek xx (Dak. 81 Yakup Alkan x), Yusuf Yağmur xx, Arda Havar x (Dak. 67 Mustafa Aydoğdu x), Mehmet Özdıraz xx, Abdullah Çetin xx, Gökhan Köseoğlu xx, Emrah Kiraz xx, Vedat Budak xx (Dak 89 Fatih Ergen)

Sarı Kartlar: Alican Özaltun (Muğlaspor), Emre Tosun, Abdullah Çetin, Gökhan Köseoğlu, Emrah Kiraz (Diyarbekirspor)

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