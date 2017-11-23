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Thy Euroleague: Zalgiris Kaunas: 91 - Anadolu Efes: 83

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Thy Euroleague: Zalgiris Kaunas: 91 - Anadolu Efes: 83
THY Euroleague'in 9. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a 91-83'lük yenildi.

THY Euroleague'in 9. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a 91-83'lük yenildi.

Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Miguel Perez xx, Fernando Rocha xx, Aare Halliko xx

Zalgiris Kaunas: Toupane xx 9, Pangos xx 10, Ulanovas xxxx 22, Jankunas xxx 17, Davies xx 12, Bost x 3, White xx 8, Kavaliauskas x 2, Valinskas xx 8, Milaknis x, Micic x

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Anadolu Efes: Simon xx 12, Ledo xx 13, Adams xx 15, Dunston xxx 17, McCollum x 3, Stimac xx 8, Motum xx 11, Dragic x 4, Muric x

Başantrenör: Velimir Perasovic

1. Periyot: 22-26 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 47-44 (Zalgiris Kaunas lehine)

3. Periyot: 66-61 (Zalgiris Kaunas lehine)

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