Thy Euroleague: Zalgiris Kaunas: 91 - Anadolu Efes: 83

THY Euroleague'in 9. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a 91-83'lük yenildi.
Salon: Zalgirio Arena
Hakemler: Miguel Perez xx, Fernando Rocha xx, Aare Halliko xx
Zalgiris Kaunas: Toupane xx 9, Pangos xx 10, Ulanovas xxxx 22, Jankunas xxx 17, Davies xx 12, Bost x 3, White xx 8, Kavaliauskas x 2, Valinskas xx 8, Milaknis x, Micic x
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Anadolu Efes: Simon xx 12, Ledo xx 13, Adams xx 15, Dunston xxx 17, McCollum x 3, Stimac xx 8, Motum xx 11, Dragic x 4, Muric x
Başantrenör: Velimir Perasovic
1. Periyot: 22-26 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 47-44 (Zalgiris Kaunas lehine)
3. Periyot: 66-61 (Zalgiris Kaunas lehine)
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