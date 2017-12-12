Tokatlı ünlü isimler 2017'ye damga vurdu

Yılın En İyi Düet Ödülü'nü alan Tokatlı THM sanatçısı Nevzat Ak, şimdi de halkın oylarıyla 'Yılın En İyi Türk Halk Müziği Sanatçısı' seçildi.

Yılın En İyi Düet Ödülü'nü alan Tokatlı THM sanatçısı Nevzat Ak, şimdi de halkın oylarıyla 'Yılın En İyi Türk Halk Müziği Sanatçısı' seçildi. Tokatlı TV Programcısı ve Menajer Aydın Elvin ise, 'Yılın TV Programcısı' seçildi

Özel bir firma tarafından internet üzerinden 2017 Türkiye'nin Yıldızları seçimi gerçekleştirildi. Halkın oylarıyla Erkek Türk Halk Müziği Dalı'nda Tokatlı Türk Halk Müziği sanatçısı Nevzat Ak ve TV Programcısı ve Menajer Aydın Elvin birinci seçildiler.

BENİ HAYALLERİMİN ÖTESİNE TAŞIDINIZ

Birinci seçilen THM Sanatçısı Nevzat Ak, 2017 yılı içerisinde ikinci ödüle layık görüldüklerini ifade ederek, "Yılın En İyi Düeti değerli sanatçı arkadaşım İntizar ile beraber seslendirdiğimiz 'Al Beni Yarim' isimli Türk Halk Müziği parçasıyla aldık. Şimdi ise Türkiye’nin Yıldızları Ödülü halkın birincisi seçildim. Yılın En İyi Türk Halk Müziği Sanatçısı Ödülü evimize geldi. Benim evim sizlerin kalbi! Beni hayallerimin ötesine taşıdınız. Oy kullanan tüm sevenlerime cani gönülden teşekkürler" dedi.

Diğer taraftan, Acunfilm.com tarafından düzenlenen 'Yılın En İyi Türk Halk Müziği Televizyon Programcısı' yine Tokatlı TV programcısı ve menajer Aydın Elvin seçildi. Elvin, kendisine destek veren tüm Türkiye'ye teşekkür etti. Taner YEŞİLSU / TOKAT