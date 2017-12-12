Tren Altında Kalarak Can Veren İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ.'de dün gece meydana gelen iş kazasında tren altına kalarak can veren isçi son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ.'de dün gece meydana gelen iş kazasında tren altına kalarak can veren isçi son yolculuğuna uğurlandı.

KARDEMİR'de hareket halindeki yük treninin altında kalması sonucu olay yerinde yaşamını yitiren Selami Uyanık'ın (43) cenazesi yakınları ve işçiler tarafından hastane morgundan alınarak Kurtuluş Mahallesi Hilaltepe Camiine getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Uyanık'ın cenazesi daha sonra KARDEMİR'e getirildi.

"İlk defa fabrika içinde cenaze namazı kılındı"

KARDEMİR Fabrikalarında ilk defa iş kazası sonrası hayatını kaybeden bir işçi için Haddehane meydanında cenaze namazı kılındı. Burada törene Uyanık'ın yakınlarının yanı sıra KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, Genel Müdür Ercüment Ünal, Çelik - İş Sendikası Şube Başkanı Ulvi Üngören ve işçiler katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Selami Uyanık'ın cenazesi Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Kurtçimeni Nahallar Köyü'nde toprağa verildi.