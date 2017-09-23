Tribünler Tıklım Tıklım

Süper Lig'in ilk derbisi olan Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesine taraftarların yoğun ilgisi vardı.

Süper Lig'in ilk derbisi olan Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesine taraftarların yoğun ilgisi vardı. Tribünlerde boş yer kalmadı.

Sezonun ilk derbisine yoğun ilgi var. Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinde siyah-beyazlı taraftarlar tribünlerdeki yerini alırken, Fenerbahçeli taraftarlar da stadı doldurdu. 52 bin kişilik Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleye büyük ilgi gösteren sarı-lacivertliler, maçtan saatler önce tribündeki yerini alırken, uzun süre takımlarına tezahüratta bulundu.