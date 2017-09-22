Trump, 6 Ülkeye Seyahat Yasağını Genişletecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Müslüman ülkeye uygulamak istediği ABD'ye seyahat yasağını genişleteceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Müslüman ülkeye uygulamak istediği ABD'ye seyahat yasağını genişleteceği bildirildi.

Beyaz Saray kaynaklarına göre, Trump yönetimi önümüzdeki hafta söz konusu ülkelerin vatandaşlarının ABD vatandaşlıklarını iptal edilebilecek ve bu ülke vatandaşlarına sınır dışı etmek gibi ağır yaptırımlar uygulanabilecek.

ABD'ye 90 günlük seyahat yasağı süresi pazar günü sona ererken, Trump yönetiminin yeni yaptırımları yürürlüğe koyması bekleniyor.