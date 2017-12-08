Trump Çıldırmış Olmalı

ABD Başkanı Donald Trump, uygulamaları ve aldığı kararlarla sadece ülkesinin değil, dünyanın başına bela oldu.

Seçim çalışmaları sırasında kaba, nobran, sevimsiz konuşmaları, tavırlarıyla dengesiz ve güvenilmez bir kişilik olduğunu zaten göstermişti. Buna karşın ABD seçmeni yine de onu başkan seçti. Bu onların tercihi, seçimi diye geçiştirilirdi. Ancak, koltuğa oturmasıyla birlikte bırakın ABD’yi, dünya için ne denli tehlikeli kişilik olduğu açıkça görüldü.

Başkan olduğundan bu yana haddi olmadığı halde ülkelerin iç işlerine karışıyor, tehditler savuruyor. Yani bir anlamda savaş çığırtkanlığı yapıyor.

Şimdi de hiç gereği yokken yılların kanayan yarası Kudüs’ü kaşımaya başladı. Durup dururken üç din için de kutsal olan Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağını, ABD Büyükelçiliği’nin de buraya taşınacağını açıkladı. Utanmadan, sıkılmadan kararını “gecikmiş” olarak nitelendirdi.

Kuşkusuz Trump’ın çılgın kararı Müslüman alemini ayağa kaldırırken, dünyada tepki ile karşılandı. Nasıl karşılanmasın ki? Hiç gereği yokken Ortadoğu’yu huzursuz kılmak, dünyanın başına yeni bir bela açmak da neyin nesi?

İsrail, Kudüs’ün doğusunu 1967’de işgal etti ve 1980’de tamamını İsrail’in başkenti ilan etti. Ne var ki bugüne değin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak hiçbir devlet tanımadı. Yani, İsrail’in kendince aldığı karar dünyada karşılık bulmadı. Filistinliler, Kudüs’ü ileride kurulacak devletlerinin başkenti olarak görüyor. Bu tezleri de tüm Müslüman alemince destekleniyor.

Kudüs’ün en önemli yanı üç din için kutsal kent olması. Tarihi 4 bin yıl önceye dayanan Kudüs, Yahudiler için en kutsal mekan olan Ağlama Duvarı’nın ev sahibi. Hz. Muhammed’in Miraç sırasında uğradığı Kudüs, Mekke ve Medine’den sonra Müslümanların üçüncü kutsal kenti. Ayrıca Müslümanların ilk kıblesi olarak da biliniyor. Hristiyanlar da Kudüs’ü Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği ve dirildiği yer olarak kabul ediyor. İşte üç din için de bu denli önemli ve kutsal bir kent Kudüs.

Tabii, Trump’ın bu çılgın kararı karşısında Filistinliler ve diğer ülkeler kayıtsız kalamazdı. Nitekim Filistin lideri Mahmut Abbas, Kudüs’ün Filistin’in ebedi başkenti ve barış kenti olduğunu vurgulayarak, karara karşı mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı. Kuşkusuz Filistin ve diğer Müslüman ülkelerde ABD karşıtı gösterileri hayli yoğunlaşacak, ABD’ye karşı olan nefret duyguları daha da artacak.

İşte böylesine Ortadoğu için son derece duyarlı bir yarayı kaşıdı, ateşe benzin döktü nevi şahsına münhasır kişilik olan Trump.

İsrail ile Filistin arasında yıllardır süren gerginliğin, savaşın, çatışmanın durdurulması amacıyla yürütülen görüşmelerde arabulucu olan, bir anlamda “Barış Elçiliğine” soyunan ABD’nin bu karadan sonra böyle bir görevi sürdürmesi ne denli inandırıcı olabilir. Çünkü, Trump açıklamalarıyla iki ülke arasında kurulmak istenen barış köprüsünü dinamitleyerek havaya uçurdu.

ABD’nin dengesiz başkanının çılgın kararına başta Ankara olmak üzere AB’den tutun diğer dünya devletlerine kadar şiddetle tepki gösterdi. Bakalım bu tepkileri nasıl değerlendirecek ABD Başkanı.

Dış politika uzmanları, Başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana içeride desteği giderek azalan Tump’ın böylesi çılgın kararlar alarak, yeniden halkı yanına çekmeyi amaçladığını dile getiriyor. Kamuoyu araştırmaları şiddet yanlısı, barış karşıtı ABD Başkanı’nın iyiden iyiye dibe vurduğunu ortaya koyarken, seçim yolsuzluklarından ötürü görevinden alınabileceği bile vurgulanıyor.

Demem o ki, şaşkın Trump çılgın kararları ile dünya barışını tehlikeye atıyor. Hem de bütün dünya karşında iken.

Barışı korumak, çılgın kararını geri aldırmak adına sağduyulu davranmak, adımlar atmakta yarar var. Bu adımlar, akılcı, uluslar arası hukuk çerçevesinde diplomatik görüşmelerle olmalı.

Türkiye, dönem başkanı olduğu İslam Konferansı Başkanları’nı toplayarak bu adımı attı. Daha da ileri giderek diğer uluslararası arenada bu görevini sürdürmeli. Diğer yandan “Körfez Ülkeler Birliği” gibi bir dizi güçlü İslam örgütü de mevcut. Onlar da bu konuda öncülük edebilir.

Her ne olursa olsun, mutlaka Trump’ı kararından vazgeçirmeli dünya. O ne yaptığını bilemeyebilir. Ama buna dünya seyirci kalmamalı, izin vermemeli. Dedim ya, çok tehlikeli ve dengesiz bir kişilik ABD Başkanı. Yarın nerede patlayacağı bilinmeyen pimi çekilmiş bomba gibi ortalıkta dolanıp duruyor