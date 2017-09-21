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Tübad Turnuvası 28 Eylül’de Başlıyor

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Tübad Turnuvası 28 Eylül’de Başlıyor
Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek 11. Geleneksel Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Turnuvası, 28-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek 11. Geleneksel Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Turnuvası, 28-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TÜBAD Turnuvası'na Türkiye'yi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş Sompo Japan ile Gaziantep Basketbol, Eurocup temsilcisi Galatasaray Odeabank ve Yunanistan'ın THY Euroleague ekibi Olimpiakos da katılacak.

Dev kulüplerin yeni sezon öncesindeki en ciddi hazırlıkları olarak gözüken TÜBAD Turnuvası'yla birlikte, sosyal sorumluluk için önemli adımlar da atılacak. Maçların oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonu'nda, "Arkadaşım Diyabet" karşılaşması da organize edilecek ve diyabetli çocuklar ile basketbolun efsane isimleri gösteri maçında parkeye çıkacak.

Maç programı şöyle:

28 Eylül 2017 Perşembe

16.00 Olympiakos BC - Beşiktaş Sompo Japan

18.15 Galatasaray Odeabank - Gaziantep Basket

30 Eylül 2017 Cumartesi

11.30 Arkadaşım Diyabet Basketbol Gösteri maçı

13.00 3'lük -4'lük maçı

15.30 Final maçı

17.45 Kupa ve ödül töreni

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