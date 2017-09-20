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Tunceli’de Baraj Ve Hes’lere Karşı Yürüyüş

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Tunceli’de Baraj Ve Hes’lere Karşı Yürüyüş
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli İl Başkanlığı tarafından Munzur Çayı üzerinde yapılması planlanan baraj ve HES projelerini protesto etmek amacıyla...

Tunceli'de baraj ve HES'lere karşı yürüyüş düzenlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli İl Başkanlığı tarafından Munzur Çayı üzerinde yapılması planlanan baraj ve HES projelerini protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Aralarında CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ile CHP Tunceli Milletvekili Gürsol Erol'unda bulunduğu grup Belediye Yeraltı Çarşısı üzerinde bir araya geldi. Grup, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yapılması planlanan baraj ve HES projelerini protesto etti. CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, projelerin iptal edilmemesi halinde mecliste oturma eylemi başlatacağını söylerken, CHP Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder de, nesli tükenen canlı türlerinin Munzur Havzası'nda yaşadığına dair akademik ve somut tespitler olduğunu söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise, "Her derenin, her çayın üzerine HES yapma anlayışı doğru bir anlayış değil. Bölge halkı ve biz Munzur'un şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da özgür akması için mücadele edeceğiz. Hükümetin de bu konuda sağduyulu bir karar vermesi ümidiyle bu çiçekleri Munzur'a salıyoruz" dedi.

Grup, açıklamanın ardından Munzur ve Pülümür Çayı'nın birleştiği noktada bulunan Gole Çetu Parkı'na kadar yürüyerek Mameki Köprüsü üzerinden Munzur Çayı'na karanfil attı.

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