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Tunceli’de Tyçp Kapsamında 600 Kişi Alınacak

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Tunceli’de Tyçp Kapsamında 600 Kişi Alınacak
Tunceli Valiliği, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında il genelinde 600 kişilik alım yapılacağını ve işe alınacakların tamamının...

Tunceli Valiliği, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında il genelinde 600 kişilik alım yapılacağını ve işe alınacakların tamamının noter kurası ile belirleneceğini bildirdi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrıları sonrasında işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması hedeflerine yönelik olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programını başlatmıştı. Bu kapsamda ilimiz genelinde 600 kişilik TYÇ programı düzenlenecektir. İlimizde gerçekleşecek olan program kapsamında çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, ağaçlandırma park düzenlemeleri, vadi ve dere ıslahı, erozyon engelleme çalışmaları yapılacaktır. Amacı özellikle istihdamında güçlük çekilen işsiz vatandaşlarımıza geçici gelir desteği sağlamak olan programda kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, engelliler eski hükümlüler ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar öncelikli olacaktır" denildi.

Valilik açıklamasında başvuruların, 27 Şubat 2017 tarihleri ile 3 Mart 2017 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr ile Çalışma ve İş Kurumu Tunceli İl Müdürlüğüne şahsen yapılabileceği kaydedildi.

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