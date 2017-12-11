Tunceli’den Trump’a "Kudüs" Tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı Tunceli'de protesto edilmeye devam etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı Tunceli'de protesto edilmeye devam etti.

Munzur Üniversitesi Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu (ADEM), Munzur Üniversitesi Aktuluk Kampüsü'nde basın açıklaması yaparak Trump'a tepki gösterdi. Grup adına konuşan ADEM Başkanı Emrulah Bilen, "Küresel dünya sisteminin çatırdamasıyla ortaya çıkan endişe, emperyalistleri gün geçtikçe daha da korkutmakta ve iktidarlarını sabit kılabilmeleri adına şiddetin boyutunu gün geçtikçe derinleştirmektedir. Ekmeğini şiddet üzerinden kazanan bu şer odaklarının son hamlesi,bütün inançlarca kutsal sayılan, Yüce Allah'ın mesajını insanlığa iletmeleri üzere görevlendirdiği Peygamberlerin birçoğunun yaşamış olduğu kısaca "Her şeyin başladığı yer" olarak tanımlayabileceğimiz insanlığın ortak mirası Kudüs'ün ABD tarafından İsrail'in başkenti olarak kabul edilmesidir" dedi.

Kudüs'ün sadece Filistin'in değil tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu belirten Bilen, "Kudüs, bizim nazarımızda bir mihenktir. Her bir karışı ilahi vahyi insanlığa bildiren peygamberlerin izlerini taşıması hasebiyle Kudüs, insan olma şuuru, selamete erme bilinci ve sulhun mihengidir. Bizce bugün ortaya çıkan bu hadise Kudüs'ü sadece Filistin sorunun bir parçası olmaktan çıkarmış, insanlığın ortak sorunu haline dönüştürmüştür. ABD-İsrail ortak yapımı bu kirli strateji, şiddet ve krizlerle kavrulan bütün insanlık için eğer engellenmezse daha da büyük sorunların kapısını aralayacaktır. Tam da bu yüzden dünyanın bütün iyi insanlarına çağrı da bulunarak, "Kudüs için direniş insanlık için diriliştir" diyoruz" ifadelerini kullandı.