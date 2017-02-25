Tünelde Dehşete Düşüren Kaza

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 1 otomobil, 1 kamyonet ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 1 otomobil, 1 kamyonet ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Bayraklı Tünelleri içerisinde yaşanan feci kaza, başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün akşam 21.15 sıralarında İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bornova'dan Karşıyaka istikametine seyir halinde olan Recep Karatay'ın idaresindeki 35 YG 35 plakalı motosiklet, sağ şeritten sol şeride geçiş yaparken aynı istikamette ilerleyen Sinan Akduman'ın kullandığı 35 JG 592 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Sinan Akduman, bu esnada aynı istikamette ilerleyen Fayik Akçun'un kontrolündeki 35 AY 503 plakalı kamyonete yan tarafından çarptı. Motosiklet sürücüsü Recep Karatay ve arkasındaki Ezgi Elikara yola savrulurken, Fayik Akçun'un kullandığı kamyonet yan yattı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede güvenlik önemleri alırken, kazada yaralanan 35 AY 503 plakalı otomobilde bulunan Şükrü Burkankulu, Abdülsamet Akçun ile 35 YG 35 plakalı motosiklette bulunan Ezgi Elikara ve sürücü Recep Karatay sağlık ekiplerince çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan feci kaza başka bir aracın kamerasına saniye saniye kayıt edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.