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Turgutlu’da Özel Öğrenciler Kent Müzesi’ni Gezdi

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Turgutlu’da Özel Öğrenciler Kent Müzesi’ni Gezdi
Turgutlu Belediyesi Kent Müzesi, Firdevs Gürel Eğitim Eğitim Uygulama Okulu ile Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezi (TURBEM) +1 Kafe öğrencilerini ağırladı.

Turgutlu Belediyesi Kent Müzesi, Firdevs Gürel Eğitim Eğitim Uygulama Okulu ile Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezi (TURBEM) +1 Kafe öğrencilerini ağırladı.

Açılışı yapıldığı Mayıs ayından bu yana pek çok kişi tarafından ziyaret edilen Kent Müzesi'ni bu kez özel öğrenciler gezdi. TURBEM +1 Kafe öğrencilerinin de içinde bulunduğu grup Kent Müzesi'ni ziyaret ederek, yetkililerden eserler hakkında bilgi aldı. Engelli öğrencileri Kent Müzesi'nde ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını beliren Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Engelli öğrencilerimizi, kardeşlerimizi Kent Müzesi'ni gezdirerek onlara bir jest yapmak istedik. Turgutlu Belediyesi olarak onların her zaman yanındayız. Onların topluma kazandırılması adına yürütülen projelerde hep destekçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz. TURBEM +1 Kafemizde onlara iş imkanı sağladık. Bugün o kardeşlerimiz de müzeyi gezdiler. Umarım beğenmişlerdir. Onlar bizlerin baş tacıdır"dedi.

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