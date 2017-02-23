Türk Doktorlar Kosova’da Bir İlke İmza Attı

Kosova'da Türk doktorlar, "Kosova-Türkiye Sağlık Haftası" kapsamında bir ilke imza attı.

Kosova'da Türk doktorlar, "Kosova-Türkiye Sağlık Haftası" kapsamında bir ilke imza attı.

Kosova'da Türk doktorlar, "Kosova-Türkiye Sağlık Haftası" kapsamında bir ilke imza attı. Kosova Üniversite Klinikleri Merkezi'nde (QKUK) ilk kez 5 aylık ve 5 yaşında olmak üzere 2 çocuk hastaya açık kalp ameliyatı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen diğer ilk de Kosova'da 6 yaşındaki bir çocuğa koledok kisti (karaciğer kisti) ameliyatı yapılmasıydı.

Sağlık Haftası kapsamında Türk uzman doktorlar, Kosovalı doktorlarla birlikte kardiyoloji, yetişkin ve çocuk kalp cerrahisi, genel cerrahi, anestezi ve yoğun bakım, çocuk cerrahisi, jinekoloji, kadın doğum, üroloji, abdominal cerrahi, oftalmoloji ve plastik cerrahi branşlarında yaklaşık 30 kişilik bir ekiple çok sayıda ameliyat gerçekleştirecek.

Kosova Sağlık Bakanı İmet Rrahmani, Bakan Yardımcısı Dr. Kadir Hüzeyin, Türkiye Sağlık Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Bölümü Genel Müdürü Dr. Öner Güner, hastane genel müdürü Curr Gjocaj eşliğinde, ameliyat edilmiş çocuk hastaları ziyaret ettiler.

Kosova Sağlık Bakanı Rrahmani, Priştine Hastanesi'nin tarihinde ilk defa 5 aylık ve 5 yaşındaki çocuklarda kalp ameliyatının başarıyla gerçekleşmesi nedeniyle Türk doktorlarına teşekkürlerini sundu. Bakan İmet Rrahmani, Türkiye'nin Kosova'da sağlık alanına verdiği destekten dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek, 4'üncü Kosova - Türkiye Sağlık Haftası'nın başladığı 20 Şubat tarihinden bugüne kadar Türk doktorlarının farklı branşlarda 80 ameliyat gerçekleştirdiklerini vurguladı.

"Kosova-Türkiye Sağlık Haftası" 26 Şubat tarihine kadar sürecek.