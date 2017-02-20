Türk Elektronik Şirketi, Fiat Chrysler Tesislerinde Yeni Ürünlerini Tanıtacak

Otomobil fabrikaları üretim hattına, Multimedya Cihazı, CD Radyo, ve Hoparlör tedariki yapan yerli Orijinal Ürün Üreticisi Daiichi Elektronik, mart ayında...

Otomobil fabrikaları üretim hattına, Multimedya Cihazı, CD Radyo, ve Hoparlör tedariki yapan yerli Orijinal Ürün Üreticisi Daiichi Elektronik, mart ayında Fiat Chrysler tesislerinde yeni ürünlerini tanıtacağını açıkladı.

2002 yılında tamamı Türk sermayesi ile kurulan DAIICHI Elektronik, ürünleri ile ilgili geldikleri son noktayı toplu bir şekilde sunabilmek için İtalya'nın Torino şehrinde bulnan Fiat Chrysler tesislerinde "DAIICHI TECH DAY" isimli bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı.

Şirketin Genel Müdürü Mevlüt Tellioğlu, araç içi OEM Infotainment ve Ses sistemleri alanında global firmalarla başarıyla rekabet etmekten ve almış oldukları projeler ile Türkiye'nin adını duyurmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Şirketimiz araç içi OEM Infotainment ve Ses sistemleri alanında global firmalarla başarıyla rekabet etmekte ve almış olduğu projeler ile Türkiye'nin gururu olmaktadır. Otomobil fabrikaları üretim hattına, Multimedya Cihazı, CD Radyo, ve Hoparlör tedariki yapan tek yerli Orjinal Ürün Üreticisi (OEM) firmayız. Daiichi Ar-Ge bünyesi altında Türk mühendisleri, ülkemizde ve Çin'deki donanım, yazılım çalışmaları ve Tübitak desteği ile geleceğin cihazları geliştirilmektedir. Önümüzdeki ay geliştirdiğimiz ürünlerdeki gelmiş olduğumuz son noktayı tüm dünya ile Torino'daki Fiat Chrysler tesislerinde paylaşacağız" dedi.