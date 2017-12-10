  • BIST 107.921
  • Altın 154,015
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 17 °C

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig: Manisa Bbsk: 2- Thy: 3

» »
Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig: Manisa Bbsk: 2- Thy: 3
Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu 11. Hafta müsabakasında Manisa Büyükşehir Belediyespor kendi evinde, Türk Hava Yolları'na 2-3 mağlup oldu.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu 11. Hafta müsabakasında Manisa Büyükşehir Belediyespor kendi evinde, Türk Hava Yolları'na 2-3 mağlup oldu.

Manisa Tarık Almış Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Manisa BBSK yönetim kurulu üyeleri Tolga Tunç Çalışkan, Özcan Nalbantlar, Gökmen Aytaç, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk ve Manisalı voleybol severler izledi.

Karşılaşmaya yeşil beyazlı Manisa temsilcisi iyi başladı. İlk seti 26-24 önde bitiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci seti de 25-20 alarak; skoru 2-0 yaptı. 3. Sette büyük bir üstünlük sağlayan THY seti 06-25 alarak durumu 2-1 yaptı. 4. Sette 23-25 ve tie-break setinde 10-15'lik skorlarla THY müsabakayı 2-3 kazandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor, önümüzdeki hafta Karşıyaka'nın konuğu olacak, THY ise bir diğer Manisa temsilcisi Salihli Belediyespor'u evinde ağırlayacak.

Salon: Tarık Almış Spor Salonu

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Cevat Ülgen

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Merve, Ece, Aybüke, Seden, Gülem, Duygu, Herrera, Erica, Aslı, Buse, Melis Ece, Selin, Selen

Baş Antrenör: Aykut Lale

THY: Zehra, Berin, Aneta, Yağmur, Neslişah, Gizem, Dilan, Jelena, Elif, Duygu, İrem, Cemre, Su, Hümay

Baş Antrenör: İsmail Şahin

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Obradovic: “Büyük Enerji Göstermemiz Gereken Bir Maçtı”10 Aralık 2017 Pazar 20:43
  • Süper Lig: Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç Sonucu)10 Aralık 2017 Pazar 20:38
  • Uvalin: “Avrupa Şampiyonu’na Karşı Oynamak Zordu”10 Aralık 2017 Pazar 20:28
  • Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Doğuş: 85 - Yeşilgiresun Belediyespor: 7210 Aralık 2017 Pazar 20:18
  • Güreş Semineri Sona Erdi10 Aralık 2017 Pazar 20:13
  • Milli Güreşçi Taha Akgül’e Büyük Onur10 Aralık 2017 Pazar 19:43
  • Süper Lig: Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk Yarı)10 Aralık 2017 Pazar 19:33
  • Tff 1. Lig: Akın Çorap Giresunspor: 3 - Çaykur Rizespor: 210 Aralık 2017 Pazar 19:28
  • Avcı: "İlk Yarıyı Birinci Veya İkinci Bitirmek İstiyoruz"10 Aralık 2017 Pazar 18:53
  • Aybaba: "Futbol Adına Saygı Göremiyoruz"10 Aralık 2017 Pazar 18:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti