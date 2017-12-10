Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig: Manisa Bbsk: 2- Thy: 3

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu 11. Hafta müsabakasında Manisa Büyükşehir Belediyespor kendi evinde, Türk Hava Yolları'na 2-3 mağlup oldu.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu 11. Hafta müsabakasında Manisa Büyükşehir Belediyespor kendi evinde, Türk Hava Yolları'na 2-3 mağlup oldu.

Manisa Tarık Almış Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Manisa BBSK yönetim kurulu üyeleri Tolga Tunç Çalışkan, Özcan Nalbantlar, Gökmen Aytaç, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk ve Manisalı voleybol severler izledi.

Karşılaşmaya yeşil beyazlı Manisa temsilcisi iyi başladı. İlk seti 26-24 önde bitiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci seti de 25-20 alarak; skoru 2-0 yaptı. 3. Sette büyük bir üstünlük sağlayan THY seti 06-25 alarak durumu 2-1 yaptı. 4. Sette 23-25 ve tie-break setinde 10-15'lik skorlarla THY müsabakayı 2-3 kazandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor, önümüzdeki hafta Karşıyaka'nın konuğu olacak, THY ise bir diğer Manisa temsilcisi Salihli Belediyespor'u evinde ağırlayacak.

Salon: Tarık Almış Spor Salonu

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Cevat Ülgen

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Merve, Ece, Aybüke, Seden, Gülem, Duygu, Herrera, Erica, Aslı, Buse, Melis Ece, Selin, Selen

Baş Antrenör: Aykut Lale

THY: Zehra, Berin, Aneta, Yağmur, Neslişah, Gizem, Dilan, Jelena, Elif, Duygu, İrem, Cemre, Su, Hümay

Baş Antrenör: İsmail Şahin