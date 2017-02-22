Türkiye E-ticarette Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında

Yaklaşık 5 milyon seri ilan ile ayda 40 milyon ziyaretçi ağırlayan Türkiye'nin en büyük seri ilan platformunun CEO'su Burak Ertaş, "E-ticarette hâlâ gelişmekte...

Yaklaşık 5 milyon seri ilan ile ayda 40 milyon ziyaretçi ağırlayan Türkiye'nin en büyük seri ilan platformunun CEO'su Burak Ertaş, "E-ticarette hâlâ gelişmekte olan ülkeler kategorisindeyiz" dedi

Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Salonu'nda Uludağ Üniversitesi İşletme Topluluğu'nun düzenlediği 12. Ulusal Profesyoneller ve Başarılı Yöneticilerle Sektörler Kongresi'nde öğrencilerle bir araya gelen sahibinden.com'un CEO'su Burak Ertaş, Türkiye'de internet üzerinden alışverişin hızla büyümeye devam ettiğini vurguladı. Akıllı telefonların artmasıyla beraber cepten internet erişimi ile e-ticaretin büyüdüğünü belirten Burak Ertaş, "Buna e-ticaret olarak bakarsak biz hâlâ gelişmekte olan ülkeler kategorisindeyiz. Toplam perakendemizin ancak yüzde 2'si internet üzerinden yapılıyor. Bu, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği'nin 2015 yılı rakamlarına göre verdiği rakam. Daha gideceğimiz çok yol var. Gelişmekte olan ülkelerde bunun ortalaması yaklaşık yüzde 5-6 arasında. Gelişmiş ülkelerde de 9 civarında. Bizim kısa sürede yüzde 2'lerden yüzde 5'lere doğru çıkış yapmamız, kendi ligimizde bizi normal yerimize oturtacaktır" diye konuştu.

Şu anda aylık ziyaretçi sayısının 40,7 milyona ulaştığını, bunun da 6 milyona yakınının cep telefonu uygulamalarından geldiğini söyleyen Ertaş, "Bunun kalan 34-35 milyonu web sitemize gelen kullanıcılar. Toplam ziyaret sayımız aylık 240 milyona geldi. Bu 40 milyon kişiyi ayda 240 milyon kere ziyaret ediyor diye düşünürsek, 1 kullanıcı 6 kere ziyaret ediyor diyebiliriz. Tüm sayfa gösterimlerimiz de 7 milyara ulaştı. Her tıkladığınız sayfayı sayarsak ayda 7 milyar sayfa gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknoloji ağırlıklı çalıştıkları için sürekli yatırım yapmak gerektiğinin altını çizen Burak Ertaş, "Alt yapıda donanım önemli, ama en mühim şey yazılım. Toplam 100 kişiye yakın ürün geliştirme ekibimiz var. Ürün geliştirme ekibinin içerisinde yazılım, ürün, test mühendislerimiz, tasarımcılarımız bulunuyor. Alt yapı olarak 2 tane veri merkezimiz var. Biri İstanbul, biri de Ankara'da. Doğal olarak bu büyüklüğe ulaştığımız için yedekli çalışıyoruz. Her birinde toplam binin üzerinde server var. İnternet hızımız 10 gibabit hızında. Bu hız 2 saniyede 1 film indirmek anlamına geliyor.