Türkiye’de İlk Kez Antalya’da Bir Karakulak Gps’li Tasma İle İzlenmeye Başlandı

Türkiye'de sınırlı yayılış alanına sahip olan ve nesli tehlike altında bulunan yabani kedi türü karakulak, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma...

Türkiye'de sınırlı yayılış alanına sahip olan ve nesli tehlike altında bulunan yabani kedi türü karakulak, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, nesli tehlike altında bulunan yabani bir kedi türü olan ve geçtiğimiz Ocak ayında Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kümese girerek sıkışan karakulaktan elde edilen örneklerin DNA ve Hücre Bankasına alındığını bildirdi.

Karakulağın bir yıl süre ile izlenmesi planlanıyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan karakulağın Türkiye'de ilk kez GPS'li tasma ile izlenmeye başlandığı belirtildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Geçtiğimiz günlerde ilk verilerin gelmeye başladığı karakulağın bir yıl süre ile izlenmesi planlanıyor. Bu izleme ile nadir görülen bu hayvanın günlük ve mevsimsel hareketleri ile habitat tercihleri hakkında önemli verilere ulaşılarak, türün korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Antalya'da kurtarılan Karakulağın doku ve kan örnekleri, Tübitak Marmara Araştırma Merkezi Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsündeki DNA ve Hücre Bankasında muhafaza altına alındı. Özel koşullarda muhafaza edilecek bu örnekler sayesinde bilim adamları uzun yıllar sonra bile bu türlerle alakalı çalışma imkanı bulabilecek."

Tabiattaki hayvanların, özellikle de nesli tehlike altında olan türlerin korunması hususunda vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu "Hayvan haklarının korunması, hayvanlara iyi muamele edilmesinin temin edilmesi ve hayvanların her türlü mağduriyetinin önlenmesini sağlamak maksadıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarda teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek uyguluyoruz" dedi.