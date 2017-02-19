Türkiye’nin Dört Bir Yanından Gelen Zazalar Ankara’da Buluştu

Zaza-Der tarafından "Dünya Anadil Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikle, Türkiye'nin dört bir yanındaki Zazalar Ankara'da bir araya geldi.

Zaza-Der tarafından "Dünya Anadil Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikle, Türkiye'nin dört bir yanındaki Zazalar Ankara'da bir araya geldi.

Zaza-Der tarafından "Dünya Anadil Günü" dolayısıyla düzenlenen programda, Türkiye'nin dört bir yanındaki Zazalar Ankara'da buluştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, "Benim siyasette en fazla hoşlandığım şeylerden biri, siyasetle seyahat arasında yakın bir bağlantı var. Bingöl'ü siyaseti girdikten sonra daha fazla tanıdım, kendi memleketim ama. Gezilmeye görülmeye değer bir şehir.Burada çok güzel bir etkinlik görüyoruz. Bingöl'den ayağımızın tozuyla. Uçaktan inip hızla buraya geldik, çok da hızlı geldik, kazasız belasız. Zaza Der'e değerli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum, sizden de alkış istiyorum. UNESCO'nun tehlike altında dediği dillerden olduğu deniyor, Zazaca'nın. Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim, Zazaca kıyamete kadar yaşayacak. Biraz emek, zaman harcayacağız.. Hiçbir risk de görmüyorum ben. Dilerimiz, renklerimiz, çeşitliğimizi Cenab'ı Allah'ın ayetleridir. İnsanların renklerinin, dillerinin farklı olması bir çatışma sebebi değilir. Birbirlerini tanımaları için vesiledir. Hepimiz tek tip olsaydık, birbirimizden öğreneceğimiz bir şey kalmazdı ve bütün diller hangi dil aklınıza gelirse gelsin, hipimizin dilidir. Bütün insanlığın dilleridir. Zazaca sadece Zazaların bir değeri değildir, bütün insanlığın değeridir. Bu dili korumak da bütün insanlığın bir sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

"Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlar, şu veya bu özelliğimizden dolayı, vereceğimiz en güzel cevap birbirimizin hukukuna sahip çıkmaktır" diyen Yılmaz, "Niye Avrupa'da 3 dil biliyor insanlar konuşuyor da, biz niye yapmayalım bunu? Bizim eskilerimiz bilirlerdi. Bunlar tabii şeyler. Bunu biz tekrar hatırlamamız lazım. Kafasını bir yere vurup bazen insanlar hafıza kaybına uğruyorlar ya toplumlar da bazen o kayba uğruyor. Bizim değerlerimizi, kültürümüzü hatırlamamız lazım. Bu işlere tabi olarak bakmamız lazım. Etnik milliyetçilik tehlikesine düşmememiz lazım" şeklinde konuştu.

Yılmaz, "Kimliklere saygı duymalıyız, bütün kimliklere, farklı dinlere, etnik gruplara ama kimlik siyaseti yapmamalıyız. Kimlikleri bir rant aracına dönüştürmemeliyiz, ideoloji haline getirmemeliyiz. Bunu yaptığımız zaman aslında o kimliklerin içinde de boşaltıyoruz" dedi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "Zazaca denildiğinde aklınıza 3 şey gelir, vatansever, cesur ve doğru olmaları. Bunlar bizim 3 temel özelliğimizdir, bu temel özelliğimizi bilmeyenlerin de bilmesini istiyorum. Bir Bingöllü olarak burada (Sinevizyon gösterimi) müzikte gösterilen birçok yeri gezememenin üzüntüsü içinde oldum. Bunun da sebebi yıllardır bize bölgede musallat olan terör belasıdır. Biz Zaza vatandaşlarının temel özelliklerini sayarken de bir tanesinin vatanseverlik olduğunu söyledim. Gelin hep beraber memleketimize sahip çıkalım. Terörün memleketimizde kümelenmesine izin vermeyelim" ifadelerini kullandı.

Sözen, "Önümüzdeki günlerde, referandumda Zaza Bingöl bir kez daha halkı kendisine yakışanı yapacaktır. Bu anlamda, net bir şekilde Bingöl Zazaları olarak kendimize yakışanı yapacağız" dedi.

Bingöl eski Milletvekili Kazım Ataoğlu, AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ da programa katıldı.

Zazaca skeç gösterisinin de olduğu programda keyifli dakikalar yaşandı. Programda, Zazaca skeç, stand-up ve Zazaca ezgilerin seslendirildiği bir gösterisi de yapıldı. Zaza Tv'nin iki hafta sonra açılacağı müjdesi verildi. Hacı Gülan isimli bir vatandaş, "Ben Anadolu" şiirini seslendirdi. Programda, Bingöl Belediyesi tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi de yapıldı.