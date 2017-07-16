Türkiye’nin İlk ‘Evrensel Çocuk Müzesi’ Gün Sayıyor

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın vizyon projeleri arasında yer alan "Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü'nün yapımında son...

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın vizyon projeleri arasında yer alan "Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü'nün yapımında son aşamaya gelindi. Alanında Türkiye'nin ilk ve dünyanın en kapsamlı projesi olan kampüs, yakın zamanda kapılarını açmaya hazırlanıyor. Başkan Akpınar, "Projemiz sayesinde çocuklarımız için eğitim, bilim ve eğlenceyi bir araya getiriyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nin çocukları eğitim ve bilimle buluşturacak "Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü" projesinde, inşaat çalışmaları tamamlandı. Yalı Mahallesi'nde 7 bin 200 metrekare alan üzerinde kurulan kampüste; paleontoloji sergisi, entomoloji sergisi, inşaat adası, bilim adası oluşturuldu. Projenin en dikkat çekici unsurlarından olan dev dinozorların ve diğer hayvan replikalarının montajı yapıldı. Kampüs içerisinde yer alan çocuk müzesinde de yardımseverlik, dostluk, doğruluk, sorumluluk, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi evrensel değerlerin anlatılacağı sergi alanları hazırlandı. Kampüs içerisinde ayrıca okul gruplarının yararlanacağı piknik alanı, etkinlik tiyatro ve gösteriler için bir sahne, belgeseller için cep sineması, ziyaretçilerin yararlanması için restoran, büfe, hediyelik eşya ve fotoğrafçı dükkanları da yer alacak.

Bilim kurulu oluşturuldu

Kampüsün kadrosuna; disiplinler arası eğitimin sağlanabilmesi amacıyla, paleontologlar, biyologlar, fizik pedagogları, sosyologlar, aile-çocuk danışma rehberi, müze rehberleri gibi birçok alandan eğitmen dahil edildi. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Çağdaş Drama Derneği İzmir Şubesi Başkanı Erdem Erem ile Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Bıkmaz, Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan ve Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Müge Artar öncülüğündeki eğitimler de tamamlandı. Akademisyenlerin yer aldığı bir de Bilim Kurulu oluşturuldu.

En kapsamlı proje

Alanında Türkiye'nin ilk ve dünyanın en kapsamlı projesi olarak tasarlanan "eğitim, bilim ve eğlence" kampüsü kısa süre içinde törenle hizmete açılacak. Çocukların "anlamlı öğrenme" imkanı bulacağı kampüste; paleontoloji adasında 15 adet dinozor replikası ve fosil kazı alanı, entomoloji adasında böcek replikaları ve böcek otelleri, biyolojik gölet, sinevizyon salonu, küçültülmüş inşaat makineleri, sergi ve eğitim alanlarının yanı sıra yeşil alanlar, oyun alanları ve modern bir kafe de olacak. Proje kapsamında bir de çocuk tiyatrosu kurulacak. Proje birçok sosyal sorumluluk projesini de hayata geçirirken, dünyanın ilk Evrensel Değerler ödülleri de geleneksel olarak çocukların oylarıyla sahiplerini bulacak. Ayrıca proje kapsamında öğretmen ve öğrencilere Müze Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 30 bin akademik yayın da ücretsiz dağıtılacak.

Örnek eğitim modeli

Aile, çocuk ve okul üçgeninde örnek bir eğitim modelini hayata geçirdiklerini söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Bu projeyle ilgili temel manifestomuz; değer sahibi, üretken ve farkındalığı gelişmiş, soran-sorgulayan nesiller yetişmesine hizmet edebilmek. Çocuklarımızın bilimden, sanattan, kültürden beslenerek daha iyi bir gelecek yaşamasını istiyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü projemizle, çocuklarımız için eğitim, bilim ve eğlenceyi bir araya getirmiş olacağız. Tarihi, bilimi ve kültürü; yaşayarak, görerek, keyifle öğrenecekler. Yakın zamanda açılışını yapacağımız kampüs, sadece Karşıyaka'nın değil İzmir'in, Ege Bölgesi'nin hatta Türkiye'nin en önemli cazibe merkezi olacak" diye konuştu.