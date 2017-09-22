Türkiye’nin İlk Güneş Parkında 1. Etap Tamamlandı

Mezitli Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubesi'nin birlikte hazırladığı Güneş Park Enerji Kompleksi'nin ilk etabı tamamlandı.

Mezitli Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubesi'nin birlikte hazırladığı Güneş Park Enerji Kompleksi'nin ilk etabı tamamlandı. Öğrencilere başta güneş olmak üzere alternatif enerji kaynakları ve kullanma yöntemleri hakkında bilgilerin verileceği birinci etabın açılışı gerçekleştirildi.

Merkez Mahallesi 2'nci Çevre Yolu Mezitli deresi yanında yapılan, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın ev sahipliği yaptığı açılış törenine CHP Mersin milletvekilleri Hüseyin Çamak, Serdal Kuyucuoğlu, Fikri Sağlar, CHP Genel Başkan Başdanışmanı İstemihan Talay, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Başkanı Emin Koramaz, Makine Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ali Ekber Çakar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Makine Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Oğuz Akar Tülücü, güneşin önemine dikkat çekerek, bir an önce bu enerji kaynağının yaygın bir biçimde kullanılmaya başlaması gerektiğini ifade etti.

Makine Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ali Ekbek Çakar ise Türkiye'nin doğal enerji kaynakları anlamında çok zengin bir ülke olduğunu belirterek, Türkiye'de çok önemli bir potansiyel olan güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesinin somut bir örneği olan Güneş Park Enerji Kompleksi'nin ilk etabını açmanın gururunu taşıdıklarını söyledi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Başkanı Emin Koramaz da güneş gibi bir kaynağın yoğun olduğu Türkiye'de farklı enerji kaynaklarının aranmaması gerektiğine dikkat çekti.

Mersin'e yatırım yapılması konusunda çaba sarf ettiklerine vurgu yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da Türkiye'de ilk olan Güneş Park Enerji Kompleksi'nin hayata geçirilmesinde başta Mezitli Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odası olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getirdi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise kent olarak yılın 300 gününde güneşi gördüklerini ancak güneş enerjisinden yararlanamadıklarını ifade ederek, "Güneş Park Enerji Kompleksi'nin Türkiye ve dünyaya örnek olması gerekiyor. Bu kompleks güneş gibi bir kaynağın olduğu ülkemizde başka maceralara girmemek gerektiğinin en büyük göstergesidir. Güneş varken Nükleer Santral kurmaya ne gerek var? Biz karşı çıkıyoruz ve olmaması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Güneşin öneminin 3 bin yıl öncesinden kavrandığını ve Mezitli'nin ilk isminin güneş anlamına gelen Soli olduğuna dikkat çeken Tarhan, "Günümüzde alternatif enerji kaynağının hala kullanılmıyor olması düşündürücüdür. Eğitimin, üretim içerisinde olması gerektiğini her zaman savunduk. Bu kompleks eğitimin üretici hale gelmesini sağlayacak. Kompleksle birlikte Mezitli Deresi'nin ıslahı ve Kültür Merkezi projemizle de bu bölgeyi en seçkin yer haline gelecek" şeklinde konuştu.