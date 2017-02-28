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Türksat Kablo Yayıncılık Hizmetleri Bolu’da

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Türksat Kablo Yayıncılık Hizmetleri Bolu’da
Türkiye'nin tek kablo operatörü Türksat A.Ş., Bolu'da hizmet vermeye başlıyor.

Türkiye'nin tek kablo operatörü Türksat A.Ş., Bolu'da hizmet vermeye başlıyor.

1 Mart 2017 tarihinde abone alımına başlayacak olan Türksat Kablo, hizmetlerini Bolulu vatandaşlarla buluşturacak.

İl merkezinde 185 kilometreyi aşan fiber optik kablo altyapısıyla bin 352 binada 16 bin 476 haneye hizmet altyapısını tamamlayan firma, binaya kadar fiber (FTTB) teknolojisi ile genişbant internet, sayısal TV ve telefon hizmetlerini Bolu'da sunmaya başlayacak.

Yüksek çözünürlükte TV kanalları ile KabloTV, yüksek hızlı internet ile Kablonet, her yöne bedava dakikalarıyla bol bol konuşturan Kabloses hizmetleri ile Türksat Kablo, fiyat avantajı ve hizmet kalitesiyle Bolu'da yüzleri güldürecek.

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