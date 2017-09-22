Uçak Kazasının Boyutu Hava Aydınlanınca Ortaya Çıktı

Atatürk Havalalimanından kalktıktan bir süre sonra iniş takımı arızalandığı için geri dönen TC-KON tescilli özel jetin nasıl bir tehlike atlattığı...

Atatürk Havalalimanından kalktıktan bir süre sonra iniş takımı arızalandığı için geri dönen TC-KON tescilli özel jetin nasıl bir tehlike atlattığı hava aydınlanınca ortaya çıktı.

İniş takımı arızalandığı için Atatürk Havalimanına acil inişi yaptığısırasında pistten çıkarak yanan özel jetin durumu , hava aydınlanınca ortaya çıktı. Tamamen yanarak kullanılmaz hale gelen özel jetin mürettebatı ve yolcusu olası bir faciadan kıl payı kurtuldu. Pistten çıktıktan sonra sürüklenen özel jet, havalimanında bulunan İLS Kulübesine çarparak hızını azaltması uçağın E-5 karayoluna çıkarak araçlara çarpmasını önledi.

Uçağın gövdesi yanarak ikiye bölündü

Pistten çıktıktan sonra özel jet, önce E-5 karayoluna doğru hızlı bir şekilde sürüklenirken, pisttin sonunda önce İLS kulübesine sonrada su kanallarına çarparak hızını kesti. İniş takımları su kanalında kalan özel jet, ortadan ikiye bölündü. Sürüklendiği sırada alev alması nedeniyle tamamen yanan jetin içinde bulunan kabin ekibi ve yolcu ise kazadan hafif yara alarak kurtuldu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı

Kazanın ardından Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Kaza Kırım Ekipleri inceleme başlatırken, pistten çıkan uçağın kaldırılma işlemleri kaza kırım ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından başlayacak. Kaza kırım ekiplerinin bu gün Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçağın enkazında inceleme yapacağı öğrenildi.