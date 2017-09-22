  • BIST 104.001
  • Altın 145,411
  • Dolar 3,5083
  • Euro 4,1894
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 20 °C
  • Giresun 21 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 24 °C

Uçak Kazasının Boyutu Hava Aydınlanınca Ortaya Çıktı

» »
Uçak Kazasının Boyutu Hava Aydınlanınca Ortaya Çıktı
Atatürk Havalalimanından kalktıktan bir süre sonra iniş takımı arızalandığı için geri dönen TC-KON tescilli özel jetin nasıl bir tehlike atlattığı...

Atatürk Havalalimanından kalktıktan bir süre sonra iniş takımı arızalandığı için geri dönen TC-KON tescilli özel jetin nasıl bir tehlike atlattığı hava aydınlanınca ortaya çıktı.

İniş takımı arızalandığı için Atatürk Havalimanına acil inişi yaptığısırasında pistten çıkarak yanan özel jetin durumu , hava aydınlanınca ortaya çıktı. Tamamen yanarak kullanılmaz hale gelen özel jetin mürettebatı ve yolcusu olası bir faciadan kıl payı kurtuldu. Pistten çıktıktan sonra sürüklenen özel jet, havalimanında bulunan İLS Kulübesine çarparak hızını azaltması uçağın E-5 karayoluna çıkarak araçlara çarpmasını önledi.

Uçağın gövdesi yanarak ikiye bölündü

Pistten çıktıktan sonra özel jet, önce E-5 karayoluna doğru hızlı bir şekilde sürüklenirken, pisttin sonunda önce İLS kulübesine sonrada su kanallarına çarparak hızını kesti. İniş takımları su kanalında kalan özel jet, ortadan ikiye bölündü. Sürüklendiği sırada alev alması nedeniyle tamamen yanan jetin içinde bulunan kabin ekibi ve yolcu ise kazadan hafif yara alarak kurtuldu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı

Kazanın ardından Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Kaza Kırım Ekipleri inceleme başlatırken, pistten çıkan uçağın kaldırılma işlemleri kaza kırım ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından başlayacak. Kaza kırım ekiplerinin bu gün Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçağın enkazında inceleme yapacağı öğrenildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belediye İşçisi Feci Şekilde Can Verdi22 Eylül 2017 Cuma 07:58
  • Uçak Kazasının Boyutu Hava Aydınlanınca Ortaya Çıktı22 Eylül 2017 Cuma 07:53
  • Kartal’da Narkotik Operasyonu22 Eylül 2017 Cuma 06:28
  • Sakarya’da Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağdı22 Eylül 2017 Cuma 01:38
  • Ünlü Şarkıcının Eşi Şans Eseri O Jette Değildi22 Eylül 2017 Cuma 01:03
  • Konya’ya Şehit Ateşi Düştü22 Eylül 2017 Cuma 01:03
  • Danimarka’da 2 Türk Gözaltına Alındı22 Eylül 2017 Cuma 00:53
  • Bursa’da Huzur Operasyonunda 8 Gözaltı22 Eylül 2017 Cuma 00:18
  • Sivas’ta Yasaklanmış Cinsel Uyarıcı Hap Ele Geçirildi22 Eylül 2017 Cuma 00:13
  • Jet Kazasının Yaşandığı Noktada İnceleme Yapıldı22 Eylül 2017 Cuma 00:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti