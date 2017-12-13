Udef Genel Başkanı’ndan Rektör Polat’a Ziyaret

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Genel Başkanı Mehmet Ali Bolat ve beraberindeki heyet KBÜ Rektör'ü Prof.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Genel Başkanı Mehmet Ali Bolat ve beraberindeki heyet KBÜ Rektör'ü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında dernek olarak yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler veren Bolat, UDEF'in 2004 yılında kurulduğunu, Türkiye çapında on binlerce uluslararası öğrenci ile ilgilenmeye çalıştıklarını ve bu öğrencilerden ihtiyaç sahibi olanlara burs verdiklerini ifade etti. Karabük Üniversitesin'de de 4 bine yakın uluslararası öğrencinin eğitim görmesini büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirten Bolat, bu öğrencilere de destek olabilmek adına iş birliği yapabileceklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yaptıkları faaliyet ve çalışmalar nedeniyle UDEF Genel Başkanı Mehmet Ali Bolat ve ekibini tebrik etti.

Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.