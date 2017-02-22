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Uefa Avrupa Ligi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında karşılaştığı Rus temsilcisi Krasnodar ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında karşılaştığı Rus temsilcisi Krasnodar ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla deplasmanda 1-0 kaybettiğinden dolayı Avrupa kupalarına veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Şener'in sağ kanattan ceza sahası içine ortasında defanstan seken topu önünde Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

53. dakikada sağ kanatta bulunan Gazinski'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Smolov'un uzaktan vuruşunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

59. dakikada Gazinski'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Claesson'un kaleci Volkan ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Volkan'da kaldı.

60. dakikada Alper'in pasında sol kanatta topla buluşan İsmail'in uzaktan vuruşunda kaleci Kritsyuk, meşin yuvarlağı köşeden çıkardı.

89. dakikada sol kanatta topla buluşan Ramirez'in topu sürüp ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

90+3. dakikada Lens'in ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten dışarı gitti.

Stat: Ülker

Hakemler: Pawel Raczkowski xx, Michal Obukowicz xx, Tomasz Listkiewiwcz xx

Fenerbahçe: Volkan x (Fabiano dk. 71 ?), Şener x (Volkan Şen dk. 71 x), Kjaer xx, Skrtel x, İsmail xx, Mehmet Topal x, Josef de Souza xx, Alper x, Lens x, Sow x (Fernandao dk. 71 x), Robin van Persie x

Yedekler: Hasan Ali, Ozan, Gregory van der Wiel, Neustadter

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Krasnodar: Kritsyuk xx, Kaleshin xx, Naldo xx, Granqvist xx, Ramirez xx, Kabore xx, Gazinski xx, Podberezkin xx (Pereyra dk. 79 x), Wanderson xx (Laborde dk. 64 x), Claesson xx, Smolov xx

Yedekler: Sinitsin, Martynovich, Torbinski, Zhigulev, Joaozinho

Teknik Direktör: Igor Shalimov

Goller: Smolov (dk. 7) (Krasnodar), Josef de Souza (dk. 41) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: İsmail Köybaşı, Josef de Souza, Sow, Lens (Fenerbahçe), Gazinski, Kaleshin, Kabore, Pereyra (Krasnodar)

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