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Uefa Şampiyonlar Ligi

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Uefa Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalyan ekibi Juventus, deplasmanda Portekiz ekibi Porto'yu 2-0 mağlup ederek tur kapısını araladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalyan ekibi Juventus, deplasmanda Portekiz ekibi Porto'yu 2-0 mağlup ederek tur kapısını araladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto, Juventus'u konuk etti. 27. dakikada ev sahibi ekip 10 kişi kalırken, Juventus 72 dakikada Pjaca ve 74. dakikada Dani Alves'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılarak tur için büyük avantaj elde etti.

14 Mart'ta oynanacak rövanş maçında Juventus, Porto'yu Torino'da konuk edecek.

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