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Uludağ Üniversitesinde “Hoca Ahmet Yesevi’yi Anlamak” Konferansı

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Uludağ Üniversitesinde “Hoca Ahmet Yesevi’yi Anlamak” Konferansı
Uludağ Üniversitesinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Musa Yıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı "Hoca Ahmet Yesevi'yi Anlamak"...

Uludağ Üniversitesinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Musa Yıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı "Hoca Ahmet Yesevi'yi Anlamak" isimli konferans düzenlendi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Musa Yıldız, Uludağ Üniversitesinde düzenlenen "Hoca Ahmet Yesevi'yi Anlamak" konferansına katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Bilal Kemikli, Ahmet Yesevi'nin Türkistan toprağını Muhammedi muhabbet ile yoğuran bir ermiş olduğunu belirterek, "Bendeniz Piri Türkistan'ı şu şekilde tanımlamak daha uygundur diye düşünüyorum; evvela Pir-i Türkistan bir yol kurucudur. Yeseviliğin banisidir. Bu önemli bir özelliktir. Kurucu olmak bizim genellikle üzerinde durmamız gereken konulardan bir tanesidir. Türkistan toprağını Muhammedi muhabbetle yoğuran bir ermiştir. Türkistan toprağı derken, bir ilim ve irfan havzasını kastetmiş oluyoruz. Divan-ı Hikmet'i başından sonuna kadar okursanız en temel konunun Muhammedi muhabbet olduğunun farkına varmış olursunuz" ifadelerini kullandı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Musa Yıldız, Uludağ Üniversitesinde gerçekleştirilen bu etkinlikten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bugün Balkanlar'da Müslümanlar ve Türkler varsa Hoca Ahmet Yesevi hazretleri sayesinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Yıldız, sunumuna Divan-ı Hikmet sözleri ile başlayarak, Türk halkının maneviyatında yüksek mevkiye sahip olan Ahmet Yesevi'nin hayatı ve eserlerinden söz etti. Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatı ve yaşam felsefesi hakkında bilgiler paylaşan Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi'nin eserlerindeki ana fikrin insanın ahlaki, manevi ve hoşgörü gibi değerlerinin gelişmesi olduğunu ifade etti. Yıldız, Ahmet Yesevi'nin eserlerini halkın rahatça anlayabileceği sade ifadelerle Türkçe yazarak ve anlatarak dile getirmesi sayesinde geniş kitlelerin hikmetlerini anlayabildiğini belirtti.

Konferans sonunda Yıldız, katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Uludağ Üniversitesinde “Hoca Ahmet Yesevi’yi Anlamak” Konferansı

Uludağ Üniversitesinde “Hoca Ahmet Yesevi’yi Anlamak” Konferansı

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