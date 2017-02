ANTALYA (İHA) – Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 39. Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı'nda Alanya'nın tanıtımı yapıldı.

ANTALYA (İHA) – Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 39. Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı'nda Alanya'nın tanıtımı yapıldı. Antalya Havalimanı'na haftada 4 kez uçuş planlayan Sırbistan'ın en önemli tur operatörü Big Blue, istikrarın sürmesi durumunda uçuş sayısını 6'ya çıkaracağını duyurdu.

23-26 Şubat 2017 tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 39'uncusu düzenlenen Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı'nda Alanya tanıtımı yapıldı. Fuarda Alanya'yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş temsil etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alanya standının da yer aldığı 305 metrekare alanda tanıtım çalışması yaptı.

"Geçen yıl yüzde 38'lik gerileme oldu"

Fuarda bulunan ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş, "Sırbistan'ın nüfusu 7 milyon 300 bin. Başkent Belgrad'da ise nüfus 2 milyondan fazla. Asgari ücret 400 Euro, emekli maaşı ise 200 Euro civarında. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan bilgilere göre 2015 yılında 178 bin 97 kişi Sırbistan'dan Türkiye'ye giriş yaparken 2016'da bu rakam 110 bin 594'de kaldı. Yani bu pazarda geçen yıl yüzde 38'lik gerileme oldu" dedi.

"Fuar düzeni dezavantajlı"

Fuarda 25 ülkeden toplam bin 200 katılımcının olduğunu ifade eden Güneş, "Acenteler ile ülke stantlarının birbirinden çok ayrı salonlarda yer alması dezavantaj oluşturdu. Aynı zamanda bu fuar tüketici fuarı olduğu için tur operatörü ve acente temsilcilerinin olduğu bölüm çok yoğun ve kalabalıktı. Yüzde 70'lik payı ile bölgenin lokomotifi olan Big Blue'nun Yönetim Kurulu Üyesi Enver Babat ile yapılan görüşmede 2015'de 27 bin kişi kişiyi tatil amaçlı Türkiye'ye gönderdiklerini 2016 yılında ise 3 bin 800 sayısına zor ulaştıklarını, özellikle Bakanlığın vermiş olduğu uçak desteğinin önemli olduğunu, 2017 yılında bulunan koşullar göz önünde bulundurularak 12 bin rakamını hedeflediklerini söyledi. Haftada dört uçak planlamaları var. İki uçağı da opsiyonel olarak bekletiyorlar. Şayet Türkiye'de herhangi bir olumsuzluğun olmaması durumunda son dakika satışlarıyla bu iki uçağı da devreye sokacaklar. Uçaklar 27 Mayıs 2017 - 18 Ekim 2017 arasında Antalya Havalimanı'na uçuş yapacak" şeklinde konuştu.

"Fiyat-kalite dengesi bozulabilir"

Şu ana kadar yapılan rezervasyonların yüzde 44'ünü Kemer, yüzde 32'sini Alanya ve yüzde 8'ini Side'nin oluşturduğunu dile getiren Elvan Güneş, "Kalan kısım da Antalya'nın diğer bölgelerine dağılım gösteriyor. Rezervasyonların önemli bir kısmının 5 yıldızlı ve konsept otellere olduğu bilgisini aldım fakat fiyatların düşük seyretmesi kaliteden taviz verilmesi endişesini doğuruyor" dedi.

"1 milyon tirajlı gazetede 3 ay Antalya tanıtılacak"

2015 yılında THY ile operasyon yapan Big Blue 2016 yılında uçak maliyetlerinden dolayı Air Serbia ile uçuş düzenlediğini söyleyen Güneş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2017 operasyonunu yine Air Serbia ile yapacak. Şuana kadar genel ülke satışlarında ilk sırada yer alan Yunanistan'ın Sırbistan'a yakın olmasından dolayı tercih edildiği, Karadağ, Bulgaristan ve İspanya'nın da satışlarda bu ülkeyi takip ettiği dile getirildi. Enver Babat, Antalya için tanıtım atağında olacaklarını, Sırbistan'ın 1 milyon tirajlı olan en büyük gazetesinde 3 ay boyunca iki tam sayfa Antalya reklamlarının yer alacağını söyledi. Ayrıca, önemli sosyal medya ve turizm yazarlarından oluşan bir ekibi ALTAV katkılarıyla Alanya'da ağırlayacağız."

"Sırp basını Alanya'da ağırlanacak"

Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçisi Sayın Dr. Tanju Bilgiç ile Alanya özelinde bir toplantı yaptıklarını belirten Güneş, "Fuarın Balkanlar düzeyinde en büyük fuarlarından biri olarak kabul edildiğini ve Alanya'nın burada tanıtım için bulunmasından dolayı oldukça memnun olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir süre danışmanlığını yaptığı dönemde çok defa Alanya'ya geldiğini ve Alanya'ya karşı ayrı bir ilgisi olduğunu söyledi. Birlikte, Sırbistan basın mensubu grubunun tanıtım amaçlı Alanya'da ağırlanması konusunu görüştük. Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Sayın Cengiz Aydın da görüşme yaptığımız önemli isimler arasındaydı. Kendisinden, önümüzdeki günlerde yapacağımız sosyal medya fenomenlerinin Alanya'da ağırlanması konusunda ulaşım desteği sağlayacağının sözünü aldık" dedi.

"Dünya insanları inanç ve kültürlerini özgürce yaşıyor"

Ulusal ölçekte yayın yapan basın kuruluşlarına röportajlar verdiğini dile getiren ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Güneş, "Bölgemizin güvenli olduğunu, 28 bin civarında taşınmazın tapusuyla Alanya'da yabancının üzerinde olduğunu, 90 ülkeden 45 bin civarında yerleşik farklı ülke vatandaşıyla hep birlikte kardeşçe yaşadığımızı vurguladım. Birçok ülkeden gelen misafirimizin şehrimizde inanç ve kültürlerini özgürce yaşayabildiğini söyledim. Dünyada yaşanan son gelişmelere vurgu yaparak, aynı gökyüzüne bakıp aynı Tanrı'ya inandığımızı ve Alanya'da tüm dünya vatandaşları ile kardeşlik, sevgi ve barış içerisinde yoğrulduğumuzu anlattım. Alanya standında çekilen fotoğrafı Facebook, Twitter ve İnstagram gibi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşanlara Alanya bilekliği hediye ettik. Bu sosyal medya tanıtım çalışması özellikle Sırp gençler tarafından büyük ilgi gördü" ifadelerini kullandı.

"Alanya tatil çekilişini popstar Ana Kokic yaptı"

Pazarın toparlanması ve 2015 yılındaki rakamların aşılmasının hayal olmadığını belirten Elvan Güneş, "Fuar süresince elimizden geldiğince her türlü fırsatı değerlendirdik. Özellikle Türkiye ve Türklere ayrı bir sevgisi olan Sırpların bölgemizi tanımaları için önümüzdeki günlerde Bakanlık ve THY desteği ile projeler geliştirdik. Bu bağlamda Sırbistan'ın popstarı Ana Kokic ile beklenen klibinin Alanya'da çekilmesi konusunda anlaşma sağladık. Fuarda ayrıca Bakanlık standında düzenlenen kokteyl etkinliğinde Alanya tatili çekilişi yapılmasını sağladık. Alanya görselleri önünde yapılan çekilişi ünlü popstar Ana Kokic yaptı" dedi.

"Yüzde 65'i ülke dışına çıkıyor"

Sırpların yeme-içme ve eğlenceye düşkün bir millet olduğunu söyleyen ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Bu anlamda Alanya ve Antalya kendilerini rahat hissedecekleri bir bölge. Her yıl ülke nüfusunun yüzde 65'i tatile çıkıyor. 7 milyon 300 bin nüfusu olan bir ülkenin yüzde 50'sinin bile tatile çıktığını hesap edersek 3 milyon 650 bin kişi her yıl farklı ülkelerde tatil yapıyor. Aldığımız istatistiklere göre her kişinin yurt dışı çıkış ortalaması ise iki."