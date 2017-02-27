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Uluslararası Çocuk Resim Yarışması Sergisi Açıldı

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Uluslararası Çocuk Resim Yarışması Sergisi Açıldı
Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Uluslararası Çocuk Resim Yarışması Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Uluslararası Çocuk Resim Yarışması Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Samsun Kent Müzesinde düzenlenen sergide toplamda 33 ülkeden 240 eser yer aldı. 10 ile 18 yaş arası farklı ülkelerden yarışmaya katılan çocukların yaptığı resim çalışmaları, katılımcıların beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş, "Uluslararası alanda çok önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. 33 ülkede dereceye girmiş resimleri hep birlikte gördük. 33 ülkeden katılım sağlayan çocuklarımız bu resimlerde kendi ülkelerinin geleneksel kıyafetlerini ve özelliklerini bir kağıt üzerine dökerek resmetmeye çalıştılar. Yapılan çalışmalarla birlikte çok değerli bir sergi ortaya çıktı. Çocuklarımızın çizgileriyle ortaya çıkan şaheserleri gördükçe insan sevginin ne demek olduğunu daha iyi anlıyor" dedi.

Konuşmaların ardından sergiyi gezen katılımcılar 240 eseri ayrı ayrı inceleyerek, resim yapan tüm çocuklara tam not verdiler.

Sergiyi 4 ilin valisi gezdi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) toplantısı için Samsun'da bulunan konuk valiler ile Samsun protokolü Samsun Kent Müzesini ziyaret etti. Samsun Valisi İbrahim Şahin, Amasya Valisi Salih Işık, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Tokat Valisi Cevdet Can, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen, hem çocukların yaptığı resim çalışmalarını hem de müzedeki diğer eserleri inceledi.

Uluslararası Çocuk Resim Yarışması Sergisi Açıldı

Uluslararası Çocuk Resim Yarışması Sergisi Açıldı

Uluslararası Çocuk Resim Yarışması Sergisi Açıldı

Uluslararası Çocuk Resim Yarışması Sergisi Açıldı

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