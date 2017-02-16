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Ümit Besen Ve Pamela Uludağ’da Final Konseri Verdi

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Ümit Besen Ve Pamela Uludağ’da Final Konseri Verdi
Beyaz cennet Uludağ'da düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük kış gençlik festivali olan Winterfest kapsamında Usta sanatçı Ümit Besen ve Pamela sahne aldı.

Beyaz cennet Uludağ'da düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük kış gençlik festivali olan Winterfest kapsamında Usta sanatçı Ümit Besen ve Pamela sahne aldı. Daha sonra festival konser sonrası son buldu.

Son dönemde piyano dışındaki diğer enstrümanlara olan hâkimiyeti ile dinleyicileriini 2'ye katlayan davul ve elektro gitar çalarak rock parçalarını ustaca yorumlayan Ümit Besen Uludağ'da gençlere unutulmaz anlar yaşattı.

Nikah masasına otur şarkısı ile sahneye çıkan usta sanatçı Ümit Besen dinleyicilerini önce hüzünlendirdi. Daha sonra yerinde oturtmadı. Usta sanatçı Ümit Besen yaklaşık bir saat sahnede kaldı. Verilen kısa bir aranın ardından sahneye çıkan Türk rock ve elektronik müziğinin ünlü ismi Pamela Spence İstanbul seni hapsetmiş şarkısı ile gençlere enerji kattı. Ayrı ayrı performans sergileyen ikili verdikleri konser ile festival son buldu. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Usta sanatçı Ümit Besen " Uludağ'da ilk defa böyle bir sahne alıyorum. Gençler ile hep bir aradayım. Yaş ortalaması 14'de düştü. Beni nerede görseler fotoğraf çektiriyorlar. Bu benim için çok güzel bir mutluluk. Bu son yaptığımız albüm ile bizi dinlememiş olan insanlara ulaştık" dedi.

PATLADI GİTTİ

Usta sanatçı Besen şöyle devam etti. "Can sıkıntısına elime bas gitarı almıştım. Barış arkadaşımız da bunu görerek den Teoman parçalarını önerdi. Bende çıktığım bir konserde Teoman ve Duman'a ait şarklı söyleyince ortalık koptu. Biletler 3" e katlandı. Daha sonra bize Rock albümü teklifi geldi. Bu başarının yüzde 50'si Pamelaya aittir. Eski parçalarımın içinden oylama yaparak yeni bir albüm çıkartacağız" dedi.

"PROJE BENİ ÇOK HEYECANLANDIRDI"

Türk rock ve elektronik müziğinin ünlü ismi Pamela" Bu çok güzel bir festival gençleri bu akşam eğlendireceğiz. Bugün son gece biz de kapanış grubu olarak buradayız. Proje beni çok heyecanlandırdı. Teklif geldiğinde ben Ümit ağabeyimin parçalarından okumak istiyorum dedim. Okudum ve oldu" dedi.

Ümit Besen Ve Pamela Uludağ’da Final Konseri Verdi

Ümit Besen Ve Pamela Uludağ’da Final Konseri Verdi

Ümit Besen Ve Pamela Uludağ’da Final Konseri Verdi

Ümit Besen Ve Pamela Uludağ’da Final Konseri Verdi

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