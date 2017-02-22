  • BIST 88.531
  • Altın 143,219
  • Dolar 3,6013
  • Euro 3,7821
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 11 °C

Umke Ekibine Teşekkür

» »
Umke Ekibine Teşekkür
Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, 29 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında Kilis Çobanbey Sınır Kapısı'ndaki sahra hastanesinde görev yapan sağlık...

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, 29 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında Kilis Çobanbey Sınır Kapısı'ndaki sahra hastanesinde görev yapan sağlık görevlilerine teşekkür belgesi verdi.

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla Sağlık Bakanlığı, sınır hattı boyunca seyyar sahra hastaneleri kurdu. Kilis Çobanbey Sınır Kapısı'nda kurulan sahra hastanesinde Karabük UMKE ekibi de görev yaptı. Görevini başarıyla tamamlayarak kente dönen 10 kişilik sağlık ekibi için motivasyon kahvaltısı düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ile Afetlerde Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Züleyha Alaçamlı Aslan, sağlık görevlilerine teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler verdi.

Umke Ekibine Teşekkür

Umke Ekibine Teşekkür

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara’da 25 Şubat’ta Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak22 Şubat 2017 Çarşamba 17:38
  • Eleşkirtli Kadınlar Umreye Uğurlandı22 Şubat 2017 Çarşamba 17:33
  • Suriye’ye 5 Tır İnsani Yardım Malzemesi Gönderildi22 Şubat 2017 Çarşamba 17:33
  • Daşdelen, “Hocalı Katliamının Üstünden Bin Yılda Geçse Unutulmayacaktır”22 Şubat 2017 Çarşamba 17:33
  • Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer:22 Şubat 2017 Çarşamba 17:33
  • Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Hayvan Hastanesi’nin Açılışını Yaptı22 Şubat 2017 Çarşamba 17:33
  • Mevsimlik İşçi Olarak Çalıştırılan Çocuklar İçin Çalıştay Yapıldı22 Şubat 2017 Çarşamba 17:33
  • Antalya’da Balıkesir’i Temsil Edecekler22 Şubat 2017 Çarşamba 17:28
  • Başkan Öz’den, Başkan Kayda’ya Taziye Ziyareti22 Şubat 2017 Çarşamba 17:28
  • Perşembe Pazarı Esnafına Müjdeli Haber22 Şubat 2017 Çarşamba 17:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti