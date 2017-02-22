Umke Ekibine Teşekkür

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, 29 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında Kilis Çobanbey Sınır Kapısı'ndaki sahra hastanesinde görev yapan sağlık...

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, 29 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında Kilis Çobanbey Sınır Kapısı'ndaki sahra hastanesinde görev yapan sağlık görevlilerine teşekkür belgesi verdi.

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla Sağlık Bakanlığı, sınır hattı boyunca seyyar sahra hastaneleri kurdu. Kilis Çobanbey Sınır Kapısı'nda kurulan sahra hastanesinde Karabük UMKE ekibi de görev yaptı. Görevini başarıyla tamamlayarak kente dönen 10 kişilik sağlık ekibi için motivasyon kahvaltısı düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ile Afetlerde Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Züleyha Alaçamlı Aslan, sağlık görevlilerine teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler verdi.