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Ünal ailesinin acı günü

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Ünal ailesinin acı günü
24. dönem AK Parti Ordu Milletvekili Fatih Han Ünal ile Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Meclis Başkanı Ufuk Ünal'ın babaları olan ve tanınmış esnaflardan Fehmi Ünal vefat etti.

Tuhafiyeciler ve Züccaciyeciler Odasının 50 yılık kayıtlı üyesi olan ve Ordu’nun tanınmış esnaflarından Fehmi Ünal (82) geçirdiği bir rahatsızlık sonucu vefat etti. 24. dönem AK Parti Ordu Milletvekili Fatih Han Ünal ile Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ufuk Ünal'ın babaları olan Fehmi Ünal için Atik İbrahim Paşa (Orta) Camisinde cenaze namazı kılındı. 

İkindi namazını müteakip Ordu Müftüsü Mürsel Öztürk’ün kıldırdığı cenaze namazına AK Parti Ordu Milletvekilleri Metin Gündoğdu, Oktay Çanak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Samsun İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, eski AK Parti Grup Başkan Vekili Eyüp Fatsa, eski milletvekilleri Mustafa Hamarat ve İhsan Şener, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum teşkilat yöneticileri ve çok sayıda kalabalık bir topluluk katıldı. 24. Dönem AK Parti Ordu Milletvekili Fatih Han Ünal ile OTSO Meclis Başkanı Ufuk Ünal gerek cenaze namazı öncesi gerekse sonrasında taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Fehmi Ünal, Çakalçıkmaz mevkisindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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