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Üniversite mezunu işsiz genç intihar etti

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Üniversite mezunu işsiz genç intihar etti
Samsun'da iş bulamayan üniversite mezunu 25 yaşındaki Burak Akyol, iddiaya göre girdiği bunalım sonucu evinde kendini iple tavana asarak intihar etti.

Olay  Samsun'un  İlkadım İlçesi Saitbey Mahallesi'nde meydana geldi.  Kırıkkale Üniversitesi Fransızca bölümü mezunu olan ve iş bulamadığı öne sürülen Burak Akyol, oturduğu apartmanın 4'ncü kattaki dairesinde kendini tavana iple astı. Gencin ailesi odasına girdiklerinde gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Akyol'un öldüğü belirlendi. Fenalık geçiren aile bireyleri de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HHALK 

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