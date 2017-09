Ünlü Aşçıdan Romanov Çiftliğine Ziyaret

Ünlü aşçı Özgür Şef, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan damızlık Romaov koyun çiftliğini ziyaret etti.

İlçe Tarım Müdürü Hakan Aranmaz, Özgür Şef ve beraberindeki heyet, çiftlikte incelemelerde bulundu. Özkan, "İstanbul'da ve değişik yerlerde restoranlarımız var. Aynı zamanda bir yandan da televizyonlarda yemek programlarımız devam ediyor. Restoran sayısı artınca et entegre tesisleri kurduk. Şimdi de çiftlik yatırımlarımız başladı. Romanov koyunuyla ilgili araştırmalarımı yaptım. Çok büyük merakım var. Bu koyun Türkiye'nin et sektöründe kurtuluşunun yoludur. Çünkü bizim istediğimiz birçok özellik bulunuyor. Çoklu doğum özelliği ile bereketli olması, Türkiye'ye uyum sağlaması kuyruğu olmaması sebebiyle içerde etin mermerleşmesi söz konusu oluyor. Bizim restoranlarımızda biz etin içindeki mermerleşmeyi seviyoruz. Misafirlerimiz bunu beğeniyorlar. Romanovun kuyruksuz, etin içindeki mermerleşmenin daha fazla olması et sektörü açısından çok önemli. Yenişehir'de de devam eden çiftlik yatırımlarımız bulunuyor. İstediğimiz hayvanın burada olması bizleri mutlu etti" dedi.