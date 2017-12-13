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Ünlü Oyuncu Yağmur Atacan Kaza Yaptı

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Ünlü Oyuncu Yağmur Atacan Kaza Yaptı
Beykoz Riva yolunda ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın kullandığı araç bir otomobille çarpıştı.

Beykoz Riva yolunda ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın kullandığı araç bir otomobille çarpıştı. Ünlü oyuncu kazayı yara almadan atlatırken, yaralanan otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Beykoz Riva Yolu Şirindere Mahallesi Sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü oyuncu Yağmur Atacan idaresindeki 34 PE 0591 plakalı aracıyla yolda seyir halindeyken sürücüsü öğrenilemeyen 34 TY 2023 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yağmur Atacan'ın kullandığı araç bariyerlere doğru savrulurken otomobil ise takla attı. Ünlü oyuncu Yağmur Atacan ve 5 yaşındaki kızı kazayı yara almadan atlatırken, otomobil sürücüsü ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Köylüler yolu kapattı

Şirindere Mahallesi sapağında yaşanan kaza sonrası Örnekköy sakinleri aynı bölgede sürekli kaza olduğunu söyleyerek yolu trafiğe kapattı. Sinirlerine hakim olamayan vatandaşlar, Yağmur Atacan'a ve basın mensuplarına da tepki gösterdi. Ekiplerin gelmesiyle birlikte vatandaşlar sakinleşerek yol yeniden trafiğe açıldı.

"Benim arabada kızım vardı, ben onun için panik oldum"

Kazayla ilgili konuşan ünlü oyuncu Yağmur Atacan, "Burada gördüğünüz insanların hepsi burada oturuyorlar, bizler komşu sayılırız. Maalesef kendi aramızda bir kaza oldu, komşu komşuya sert bir şekilde çarptı. O çıktı, ben geldim yanlış, bunları herkes söyler. Bu yolda bu kazalar çok daha olacak. Çok fazla uyarıda bulunduk. Buradaki bisiklet yoluyla ilgili 3 kere şikayette bulundum. Yokuş aşağı hatalı çıktı burada hiçbir araba duramazdı, bende duramadım. Karşı taraf hastanede inşallah iyi haber alırız. Benim arabada kızım vardı, ben onun için panik oldum. Bir kaza bir şok hali, airback patlayınca kız şok oldu. Arabada yangın çıktı sandı ve krize girdi. Ekipler geldi, şimdi karakola gideceğiz ve ifademizi vereceğiz. Onların sözcüsü gibi söyleyeyim. Bu yolda ki probleme, bu insanların sesi duyulsun" dedi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarının ardından araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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