Ünlü Yönetmen Mustafa Kemal Uzun’u Öldüren Zanlı Tutuklandı

Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'u Şile'deki evinde bıçakladıktan sonra beyzbol sopasıyla başına vurarak öldüren Osman A., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şile Çavuşpaşa Mahallesi'nde ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'u evinde bıçakladıktan sonra beyzbol sopasıyla başına vurarak öldüren Osman A., şubedeki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Şile Adliyesi'nde ifadesi alınan Osman A., tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece "Kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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