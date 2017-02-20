Ünye Belediyesi 40 Milyon Liralık Borçtan Kurtuluyor

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye Belediyesine ait olan ve Kültür Sarayı yapılması planlanan eski pazar alanını SGK ve vergi borçları karşılığında...

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye Belediyesine ait olan ve Kültür Sarayı yapılması planlanan eski pazar alanını SGK ve vergi borçları karşılığında bakanlıklar ile takas ederek 40 milyon liralık bir borç yükünden kurtulacaklarını, ayrıca yeni bir Kültür Sarayına kavuşacaklarını söyledi.

Ankara temasları hakkında bilgi veren Başkan Çamyar, yaklaşık 22 milyon liralık SGK borcu ile 18 milyon liralık vergi borcundan kurtulacaklarını belirtti. Çamyar, "Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarımız Ahmet Erdem ile yaptığımız görüşme sonrası İl Müdürlüğüne gerekli talimatlar verildi. Sonuç olarak Kültür Sarayının yapılacağı alanın mali değeri 40 milyon lira olarak belirlendi. Bu alanın yarısını Milli Emlak'a, diğer yarısını da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na vererek, 22 milyon liralık SGK ile 18 milyon liralık vergi borcumuzu da sildirmiş olacağız. Böylece Ünye Belediyesini 40 milyon liralık bir borç yükünden kurtararak, tarihinde ilk kez borçsuz bir belediye haline getirmiş olacağız" diye konuştu.

Başkan Çamyar, söz konusu pazar alanına Kültür ve Turizm Bakanlığının 400 araçlık bir yeraltı otoparkı, üzerine ise alışveriş merkezleri ve ilçe meydanı yapılacağını sözlerine ekledi.