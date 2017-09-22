Ürdün Prensi 2. Hüseyin Bin Abdullah Bm’de Ülkesinde Baskı Gören Gençleri Savundu

Ürdün Prensi 2. Hüseyin bin Abdullah, ABD'nin New York eyaletinde devam eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 72. oturumunda yaptığı konuşmada ülkesinde...

Ürdün Prensi 2. Hüseyin bin Abdullah, ABD'nin New York eyaletinde devam eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 72. oturumunda yaptığı konuşmada ülkesinde baskı gören gençleri savunarak, "Bir rüyamız var" dedi.

Ürdün Kralı I. Abdullah'ı temsilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 72. oturumunda konuşan Ürdün Prensi 2. Hüseyin bin Abdullah ülkesinde ve bölgede baskı gören gençleri savunarak, "Bir rüyamız var" dedi. "Bugün karşınıza ülkem Ürdün'ün temsilcisi ve tarihte en büyük genç nesle sahip olan bir ülkenin genci olarak çıkıyorum" diye sözlerine başlayan Ürdün Prens'i, ülkesindeki gençlerin atalarımızdan miras kalan bilgelik ve ortak değerleri taşımaya devam ettiklerini vurguladı. Prens, "Atalarımızın yaptığı gibi, onlardan miras aldığımız şeyleri bugün yaşadığımız benzeri görülmemiş gerçeklik ile uzlaştırmaya çalışmak zorundayız" dedi. Dünyanın şu an bir dönüm noktasında olduğuna işaret eden Prens, teknoloji ile yüksek oranda bağlantılı olan dünyamızda, insanların birbirine daha yakın olduğunu ve aralarındaki bölünmenin arttığına işaret etti. Prens, "Bütün bunlar ortasında ülkemdeki genç kuşak bugün dünya vatandaşlığının öneminin ne olduğunu, etik bağlantılarının hangi yöne işaret ettiği ve bize adalet, refah ve herkese barış getirmek için rehberlik edip etmeyeceği konusunda sorular soruyor. Benim kuşağım genellikle hayalperest olarak tanımlanır fakat hepimiz biliyoruz ki büyük işler hayal edilerek başlar" dedi. Prens, acı gerçeğin, diğer ekonomiler zarar görürken ve böylece herkese zarar vermeye devam ederken, savaş ekonomisinin sadece azınlığın yararına geliştiğini belirtti. Prens, ülke ve bölge gençlerine verdiği açık mesajla, " Kötüyle mücadelede için kaynak sıkıntı yok ama fazileti ödüllendirme isteği neredeyse çok az. Bu yüzden, savunan ve inşa edenlerin sesleri, saldırıp yok edenlerin gürültüsünde boğuluyor. Bu hiç mantıklı değil" dedi.

Prens, "Birleşmiş Milletler evrensel vicdanımızı temsil etmektedir. Fakat ülkem ve dünyanın dört bir yanındaki doğru şeyleri yapmaya çalışan pek çok ülke için dünya vicdanının sessiz olduğu görülüyor. Bu sessizliği kırmanın zamanı geldi, böylece ortak insanlığımızı emniyet altına alacak uluslararası bir çaba başlatabiliriz" diyerek sözlerini sonlandırdı.