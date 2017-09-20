  • BIST 105.324
  • Altın 146,628
  • Dolar 3,4727
  • Euro 4,1687
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 28 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 24 °C
  • Sinop 23 °C
  • Giresun 24 °C
  • Amasya 28 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 25 °C

Üretici alın terinin karşılığını alamıyor

»
Üretici alın terinin karşılığını alamıyor
CHP’nin 18 Eylül’de Ordu’dan başlattığı “Fındık İçin Yürüyoruz” yürüyüşü dün Giresun'da sonlandı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, " Üreticiler alın terinin karşılığını alamıyor "dedi.

CHP’nin 18 Eylül’de Ordu’dan başlattığı “Fındık İçin Yürüyoruz” yürüyüşü dün Giresun'da sonlandı. Düzenlenen mitinge CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'da katıldı.  Kılıçdaroğlu, "Fındık stratejik üründür. 502 bin ailenin gelir kaynağıdır fındık. Fındık tarım ihracatında bir numaradır. Milyarlarca dolar fındık ihracatından para kazanıyoruz. Peki bu fındığı eken üreticiye ne veriyoruz? Alın terinin karşılığını veriyor muyuz? Emeğinin karşılığını veriyor muyuz? Fındık 10 Ekim 1935’ten beri stratejik üründür. Hükümet fındıkta istikrarı sağlamalı "dedi. 

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti; " Çifçiye vereceğiz ama elde yok diyorlar. İnanıyor musunuz olmadığını? Suriyelilere 30 milyar dolar harcadık. Onlar birinci sınıf vatandaş oldu. Karadeniz’dekiler ikinci sınıf vatandaş. Geldiklerinde söyleyin bunu. Bunun hesabını Karadenizli sormak zorunda. Bunun hesabını soracak mısınız? Bunun sandıkta hesabını soracak mısınız? Bir şeyi değiştereceğiz, eski algıları değiştireceğiz. Nerede bir sorun varsa çözüm adresi CHP’dir. Fındık, üzüm üreticisinin sorunlarını çözeceğiz. Elin oğlu çözüyor da biz mi çözemeyeceğiz. " HHALK 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evlilik vaadiyle dolandırıldı!20 Eylül 2017 Çarşamba 18:23
  • Sinop Havalimanı'nın inşaatı tamamlanıyor20 Eylül 2017 Çarşamba 17:49
  • 'Söz verdik, yapıyoruz'20 Eylül 2017 Çarşamba 17:46
  • 4 liralık dondurmadan 'Porsche' kazandı20 Eylül 2017 Çarşamba 17:41
  • Akçay'ın istifasında hiçbir alakam yok20 Eylül 2017 Çarşamba 17:14
  • 60 yıl sonra yolları oldu20 Eylül 2017 Çarşamba 17:12
  • Yeşilırmak’ı su bastı20 Eylül 2017 Çarşamba 17:08
  • Köy yolları şehir standartlarına getirilecek20 Eylül 2017 Çarşamba 17:08
  • Cemal Gürsel'in adı caddeden kalksın!20 Eylül 2017 Çarşamba 16:49
  • FETÖ sanığı mahkemeden firar etti20 Eylül 2017 Çarşamba 16:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti