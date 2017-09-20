Üretici alın terinin karşılığını alamıyor

CHP’nin 18 Eylül’de Ordu’dan başlattığı “Fındık İçin Yürüyoruz” yürüyüşü dün Giresun'da sonlandı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, " Üreticiler alın terinin karşılığını alamıyor "dedi.

CHP’nin 18 Eylül’de Ordu’dan başlattığı “Fındık İçin Yürüyoruz” yürüyüşü dün Giresun'da sonlandı. Düzenlenen mitinge CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'da katıldı. Kılıçdaroğlu, "Fındık stratejik üründür. 502 bin ailenin gelir kaynağıdır fındık. Fındık tarım ihracatında bir numaradır. Milyarlarca dolar fındık ihracatından para kazanıyoruz. Peki bu fındığı eken üreticiye ne veriyoruz? Alın terinin karşılığını veriyor muyuz? Emeğinin karşılığını veriyor muyuz? Fındık 10 Ekim 1935’ten beri stratejik üründür. Hükümet fındıkta istikrarı sağlamalı "dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti; " Çifçiye vereceğiz ama elde yok diyorlar. İnanıyor musunuz olmadığını? Suriyelilere 30 milyar dolar harcadık. Onlar birinci sınıf vatandaş oldu. Karadeniz’dekiler ikinci sınıf vatandaş. Geldiklerinde söyleyin bunu. Bunun hesabını Karadenizli sormak zorunda. Bunun hesabını soracak mısınız? Bunun sandıkta hesabını soracak mısınız? Bir şeyi değiştereceğiz, eski algıları değiştireceğiz. Nerede bir sorun varsa çözüm adresi CHP’dir. Fındık, üzüm üreticisinin sorunlarını çözeceğiz. Elin oğlu çözüyor da biz mi çözemeyeceğiz. " HHALK