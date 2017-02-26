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Üroloji Uzmanı Op. Dr. İskender Nesimioğlu:

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Üroloji Uzmanı Op. Dr. İskender Nesimioğlu:
Üroloji Uzmanı Op. Dr. İskender Nesimioğlu, kadınlarda idrar kaçırmanın kader olmadığını belirterek, "Herkeste ve her tip idrar kaçırmada her tedavi...

Üroloji Uzmanı Op. Dr. İskender Nesimioğlu, kadınlarda idrar kaçırmanın kader olmadığını belirterek, "Herkeste ve her tip idrar kaçırmada her tedavi yaklaşımı etkili olmayabiliyor" dedi.

Konya Hospital Üroloji Uzmanı Op. Dr. İskender Nesimioğlu, normal günlük işler sırasında, ani ve istemsiz olarak idrarın idrar yolundan dışarı çıkışının "idrar kaçırma" olarak tanımlandığını belirterek, "Bu durum pek çok kadında utanç ve sıkıntı çıkarır. Bazı kadınlarda günlük yaşamı sınırlandıracak kadar şiddetli olarak da kendini gösterebilir. Profesyonel, sosyal ve kişisel aktiviteleri etkileyebilen bu problemden kurtulup eskisi gibi özgür yaşama dönmek için ve hayat kalitesini artırabilmek için farklı çözüm olasılıkları vardır" diye konuştu.

İdrar kaçırma nedenlerinin birçok sebebe bağlı olarak meydana gelebildiğini kaydeden Op. Dr. İskender Nesimioğlu, "Mesanede oluşabilecek enfeksiyonlar, vajina enfeksiyonları, mesane taşları, zorlu doğumlar, hormonsal değişimler, mesane tümörleri, sinirsel hastalıklar, mesane çıkışı tıkanıklıkları idrar kaçırmanın nedenleri olabilir. Herkeste ve her tip idrar kaçırmada her tedavi yaklaşımı etkili olmayabiliyor. Bu açıdan en doğru tedavinin idrar kaçırma tipine göre belirlenmesi gerekir. İdrarınız geldiği zaman sıkışma hissediyor musunuz? Tuvalete gidinceye kadar idrar kaçırıyor musunuz? Gülerken veya öksürürken idrar kaçırıyor musunuz? Ayağa kalktığınızda idrar kaçırıyor musunuz? Bu şikayetlerden herhangi biri var ise mutlaka çözümü vardır, muayene olunuz" şeklinde konuştu.

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