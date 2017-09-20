Uşak’ta Facia Ucuz Atlatıldı

Uşak'ta meydana gelen kazada kamyon yola devrildi. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Uşak'ta meydana gelen kazada kamyon yola devrildi. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza Uşak İzmir kara yolu 25. Km'sinde meydana geldi. 26 DV 905 plakalı İ.D. idaresindeki inşaat malzemesi yüklü kamyon direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolda zikzak çizmeye başladı ve devrildi. Kaza anında şans eseri başka aracın olay yerinde olmaması olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Yola yan yatan kamyondan ve yola saçılan malzemelerden dolayı karayolu bir süre tek taraflı trafiğe kapalı kaldı. Yolun temizlenmesi ve kamyonun çekici ile yoldan çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.