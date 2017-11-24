Üsküdar’da Neşe Karaböcek Rüzgarı

Unutulmaz şarkılarla gönüllere taht kuran usta ses Neşe Karaböcek, Üsküdarlılara müzik ziyafeti sundu.

Unutulmaz şarkılarla gönüllere taht kuran usta ses Neşe Karaböcek, Üsküdarlılara müzik ziyafeti sundu. Karaböcek'in yüzlerce hayranı usta sanatçıyı dinlemek için salonu doldurdu.

Üsküdar Belediyesinin düzenlediği konserde usta sanatçı Neşe Karaböcek sahne aldı. Unutulmaz şarkılara imza atan sanatçı Karaböcek'i izlemeye gelen yüzlerce vatandaş ise Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ni hınca hınç doldurdu. Vatandaşlar Karaböcek'i şarkılarını söylerken cep telefonları ile kayda alıp, anı ölümsüzleştirdi. Kıyafetiyle göz dolduran usta sanatçı söylediği şarkılarla gönülleri mest etti.

Sahneden sanatseverlere seslenen usta ses Neşe Karaböcek, "Sizlerin bana kazandırdığı, daha doğrusu anne ve babalarınızın beni sevip kazandırdığı ve şimdi de sizlerin bana kazandıracağı altın plaklardan oluşan şarkılarımı söyleyeceğim. Ayrıca beni sizlerle buluşturan Üsküdar Belediyesine de sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.